Kto /ne/naučil riadne používať tabuľky pána Richtera?

Populizmus v snahe zapáčiť sa,so sebou prináša aj veľa nespravodlivosti.Do očí bijúci je nedomyslený a nevyvážený minimálny dôchodok,krásne gesto pár mesiacov pred voľbami.Čo priniesol enormný stres a snaha o priazeň voliča?

Výsledkom je chaos,ktorý opätovne a zbytočne zaťaží ten naisto sľubovaný / vyrovnaný / rozpočet.a nespravodlivosť,ktorú táto vláda rozdáva plnými priehrštiami.Strach z volebnej porážky paralyzoval zdravý rozum a logika matematiky obišla veľkým oblúkom mozgy vyplašených našich ľudí. .Ak by to neboli zase odflákali tak,ako všetko čo nie je na prospech našich ľudí,tak minimálny dôchodok je správna voľba.Za odpracovaných 30 rokov je min.dôchodok stanovený na sumu 334,29 €,za 37 odpracovaných rokov by mal byť podľa tabuľky priznaný dôchodok vo výške 363,8 €,a nie 323,7 € ako má moja suseda,teda o 40.1 € menej.Reči o tom,že sa nedajú stihnúť prepočty sú klamstvom.Táto reforma bola stvorená na poslednú chvíľu a všetci vieme,že hlavným dôvodom sú voľby a nasadenie ružových okuliarov tím,ktorí nemajú dosť času,alebo možností na premýšľanie,teda ľahká voľba dobrodinca.Táto ukrátená žena je jedna z mnohých, má smolu,lebo nie je a nikdy nebola našim človekom,ale obyčajná pracovitá matka vydaná napospas vládnym paškvilom a nemá nárok na riadne fungujúci zákon,ktorý by zlepšil jej život.Hrozím sa pomyslenia čo všetko (okrem toho čo je známe) domrvili títo géniovia,keď jednoduchá matematika u nich evidentne nefunguje.Verím,že naši „ človekovia“ prestanú zízať z televíznej obrazovky do mojej obývačky čo najskôr,že čoskoro už nie prehnane sebavedomé,ani bohorovné skôr vyľakané „ huby “ nasmerujú na tích, čo im budú v talároch spravodlivo nadeľovať výslužky za morálne zdevastovanú a na mieru šitými tendrami vykradnutú krajinu.Teším sa,že aj zabavené majetky prispejú k naplneniu kasy pre dobro nás všetkých.Tak nám všetci svätí pomáhajte,ukážte,že fungujete,ide predsa o dobrú a Bohu milú vec.