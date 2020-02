Prečo sa v Bratislave podľa premiéra nežije skutočný život ?

Ak by to mala byť pravda,tak príčina by mohla byť celkom prozaická.Pár viet s humorom,ktorým nikoho nechcem uraziť.Len ma zarazil výrok premiéra a ministerky vnútra.

Všetko sa začalo pred niekoľkými rokmi,kedy z vlaku na hlavnej stanici v Bratislave vystúpil vystrašený mladík.Poobzeral sa,a odhodlane vykročil pred stanicu.Všetko nové,samé čudesné veci strašne vysoké budovy a na koľajach niečo podobné vlaku.Neváhal,z batôžteka vybral desiatu a ponúkol ju električke,aby ho nebodaj nepohrýzla .Keď ho ohrdla vyhlásil vojnu domovu tejto obludy.Odvtedy nemá rád obyvateľov mesta a viní ich za nepriateľstvo električky.Aby nemusel používať služby nevďačnej obludy,našiel si miesto hlavného podržtašku,a svojou usilovnosťou sa vypracoval až na diaľkovo riadeného šéfa.Teraz sa vozí v limuzíne Poučil sa z rétoriky bývalého šéfa a teraz opakuje,bačuje,mudruje a poučuje.Vo svojej blízkosti má pri sebe aj bojovníčku / tiež nechodí obludou/ proti všetkým, ktorí v nádeji na život v lepšej krajine odišli zarábať do cudziny. Mnohí podporujú rodičov a súrodencov,ktorí zostali doma a aj v Bratislave aby mohli žiť lepší život.Áno,treba mobilizovať pred voľbami ľudí, aby túto zvrátenosť čo vládne konečne odprevadili bez pocty do zabudnutia. Deň po tom už voličov z cudziny nikto nebude zaznávať.Právo voliť je v ústave.Kto sú títo dvaja,aby nehanebne upierali právo určitej skupine sa vo voľbách vyjadriť ?To už stratili aj poslednú štipku súdnosti,zdravého rozumu a pokory? Hlavným úradníkom a zriaďovateľom takých postojov bude s najväčšou pravdepodobnosťou strach.