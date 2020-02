Čo to vymysleli, že vraj seno pre voličov zadarmo ?

Na diaľku ovládaný premiér má dobré nápady.Seno je nedostatkový artikel a cena je vysoká,hoci kvalita pokrivkáva.Keďže expertka na roľníctvo bude znižovať DPH na potraviny,tak dajako sa uživíme.Môžeme prežúvať aj osmanský dohovor.

Keď nám budú takto nadbiehať dospejeme k nezmyslu,že za cestu vlakom prípadne autobusom nám sľúbia preplatiť kilometrovné.Navrhujem 2 € na km,nech sa oplatí cestovať s radosťou za svetlým zajtrajškom.K tej tisícke na bicykel sa hodí aj zadarmo poukaz na psychologické vyšetrenie,či sme tú dobrotu zvládli bez ujmy.Mladá rodina je v kurze,dokonca aj dôchodcovia musia povinne za trinásty dôchodok zabudnúť,že doteraz boli len príťažou.K vylepšeniu vládneho predvolebného kortešovania navrhujem aj prídavky na domáce zvieratá,jedno pivo denne zadarmo,pre zaslúžilých alkoholikov tri po čiarku.K týmto sociálnym blbostiam by bolo dobré vyplácať predčasné dôchodky povaľačom,darmožráčom a iným príjemným spoločníkom,ktorí majú právo voliť.Pre našich ľudí by som presadil antikórové mreže a sociálne zariadenie s melódiou po kladnom výsledku použitia a s možnosťou výberu interpreta. Krivákom z polície,súdnictva a prokuratúry odporúčam odmenu vo forme poznávacieho zájazdu do Ilavy a iných reštauračných zariadení.Veľmi sa teším na ďalšie a oveľa lepšie nápady vystresovaných koaličníkov. Také voľby to môže byť veselý zážitok.Otázkou zostáva,či takto zvolený volebný boj by zvládla aj oveľa bohatšia krajina ,a v konečnom dôsledku trpko neplakala.