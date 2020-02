Bojím sa,že pri moci zostanú majitelia krematória slušnosti a pravdy.

Som dôchodca,nikdy som nemal rád SMER SD pre klamstvá,agresivitu,zosmiešňovanie,nehorázne hrubé urážky oponentov od čelných predstaviteľov strany. Neznášal som ani ich hlúpe balíčkové tabule prevzaté z čias najhlbšieho socializmu.

Keby mi ten trinásty dôchodok boli odklepli pred dvoma rokmi tak by som bol uveril,že im ide naozaj nie len o svoje,ale aj moje dobro.Teraz som sa iba presvedčil,že od tejto komunistickej odnože sa naozaj nedá čakať úprimnosť,iba populizmus a strach pred postihom za miliardy „ zašmodrchané “ po kadejakých finančných rajoch.Strach z trestu otvoril dvierka do pekla budúcich problémov.Za naše peniaze sa premiér neznášajúci Bratislavu a svoj drahý byt v centre naparuje svojou láskou k mladým rodinám a dôchodcom.Nehorázna suma za stranícku predvolebnú kampaň zo štátneho rozpočtu.Aj toto mi smrdí.K tomu na dôvažok Dankova diaľničná sprostosť.Keby som častejšie cestoval do hlavného mesta,napriek nie vysokému dôchodku by ma 50 € za rok nezruinovalo,keďže na auto mám a benzín tiež nie je zadarmo.Keby sme boli Kuvajtom s jeho ropným bohatstvom,tak prekáračky medzi na diaľku riadeným premiérom a vystresovaným predsedom parlamentu kto dá viac by bolo milé vtipkovanie.Dnešná realita ukazuje čo všetko môže spôsobiť populizmus a nepodložený strach z voličov pracujúcich v zahraničí.Tích sa boja,lebo tam kde pracujú vidia ako má vyzerať slušný štát a politici.Tak urobia všetko,aby sa to nedostalo aj k nám,lebo koniec ohlupovaniu a bačovaniu ako zo svojho.Za prežitých 70 rokov som zažil kadečo.Dúfam,že na sklonku života možno zažijem aj vládu slušných ľudí,hoci mi to v dnešnej situácii skôr pripomína stretnutie tretieho druhu.