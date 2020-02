Vedia čo činia,lebo požehnali Kotlebov meč.

Zasvätiť Bohu a panne Márii ĽSNS vzhľadom na to čo obhajujú je nabádanie dvoch pomýlených kňazov na križiacke výpravy,ako v mene Boha páchať požehnané zlo.

Aby sa tu začali naháňať, upaľovať čarodejnice a odvážni novinári na to stačí málo.Dostatok volebných preferencií pre Smer Sd,ĽSNS a SNS. Fikcia ,čo by sa stalo ,keby voľby vyhrala zodpovedná zmena podľa terajšieho premiéra.Takto vzniknutá vláda by to inovoličom dala riadne pocítiť,lebo jeden požehnaný žehná aj spojencov.Nenávisť Smeru proti oponentom,ĽSNS proti antifašistom plus SNS so svojimi stupídnymi nápadmi zvalcujú nielen ich „protivoličov“,ale aj zdravý rozum.Okrem hromadného exodu z krajiny tích čo vládzu chodiť,by sme mohli uvidieť ako svetlú stránku aj starú babku ako trieli na najťažšom prevodovom stupni galuskáčom za dotačnú cenu tisíc € do reťazcov,kde sú akcie aspoň na rožky.To je ale všetko.Pred nemocnicami by časom vyrástli stanové mestečká s poľnými kuchyňami, a kilometrovými poradovníkmi k lekárovi.Jednota veštíc bude tvrdiť zahraničnú politiku,vznikne aj nová rýchlostná širokorozchodná konská železnica.Súdne rozhodnutia sa predávajú v automatoch ako teplé hamburgery,drancovanie lesov našimi dosiahne ešte nevídanejšie rozmery,všetci platia protizákonné pokuty okrem našich,premiér býva vo vežičke hradu za tri € mesačne,špeciálny prokurátor v Ružinove zadarmo,pani Jankovská by bola vyznamenaná za pravdomluvnosť,Kočner odškodnený.Markíza skrachovaná,Rusko dostane nobelovku za excelentné dodržiavanie konšpiračných teórií pred súdom,motáky z väzenia budú vystavené v národnej galérii,predseda SNS bude mať na svojom stožiari vlajku s motívom kapitánskych výložiek,Žužu,Trošková a grófka sa zhostia funkcie hostesiek pri návšteve Vadalu po rokoch odlúčenia,poľnohospodárstvo bude ešte úbohejšie,domáca zelenina za poplatok na webovej stránke pani Matečnej,pligarchovia si postavia apartmány na Lomnickom štíte,Pochlebovači budú mať zaistený mesačný príjem.Voľte zodpovednú zmenu s diaľkovo ovládanou pýchou parlamentu,ale až keď sa presťahuje do rodného kraja čo je ten najlepší variant.