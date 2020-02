V „ tomtom “ si asi nebudeme rozumieť,výsledok nesedí.

Správne rozhodnutie by malo mať v konečnom dôsledku aj správny výsledok.Matematika je logická záležitosť.Je pravdepodobne príliš ťažké po vyplienení cudzej literatúry za účelom konštrukcie rigorózky byť priateľom logiky.

Slovensko,ako všetci vieme potrebuje reštart.Takým základom nových čias by mal byť aj posudok na terajšieho predsedu parlamentu.Ten svojou nielen politickou naivitou spôsoboval neprehľadné situácie s práve opačnými výsledkami a nie celkom dobrými dôsledkami.Mal by to byť precedens a vybrať niekoho s logickým myslením aj vo veciach populizmu.Nemal by celoplošne bozkávať nič čo sa mu núka cez sociálne siete,mal by preukázať zdržanlivosť aj pri vojenských výložkách a dôsledne pri tom používať ochranu proti počatiu nových nezmyslov.Tento pán je pre mňa symbolom opačných výsledkov.Ako človek,nie ako politik mi poskytuje obraz príjemného chlapíka v sutane,ktorému ide o moje dobro,ale jeho rady majú nechcene katastrofálne dôsledky.Príjemné rozhovory s ním sa zvrhnú na výpočet jeho nepopierateľných zásluh,zásahov pre dobro ľudstva a udržanie trvalého mieru v spolupráci s osobnými priateľmi z veľkého Ruska.Boj o parlament mu evidentne uberá telesné sily,ľútosť nad stratou preferencií,trápenie spôsobené Matovičom a Trubanom s Beblavým zase uberá psychickú pohodu.Neschopnosť vymyslieť niečo nové,prevratné a neopisovať,čo by zaistilo jeho nesmrteľnosť spôsobuje plačlivé nálady s predzvesťou katastrofy.Ešte aj dobre živený pán Slota s výrazom pohoršeného učiteľa mu vynadá pred národom do neschopných kapitánov.Podobné politické kŕče sa prejavujú aj u strany veľkého šéfa.Expremiér a E.Tomáš./ podobnosť čiste náhodná / kopancami odháňajú skľučujúci strach pred zmenou / tá zodpovedná nebude / mu nezaručuje aj napriek zásluhám pokojný spánok.Teda voľme nových politikov,ktorí nás nebudú vháňať do uvažovania - patrí tam,alebo nepatrí tam.Zdravý rozum pomáhaj,lebo tamtí nás vystrašili na sto rokov dopredu.Nech sa noví vyvarujú neustáleho urážania,znevažovania,podceňovania a hľadania nepriateľov,ako sme to sledovali u starých celé desaťročie.Potom na Dankovom stožiari pred parlamentom bude hrdo viať zástava na oslavu opätovne objavenej demokracie a jeho ambiciózny stvoriteľ zostane nesmrteľný.