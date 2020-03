Rok „0“ pre Slovensko...

Nastupuje éra novej politiky, slušnejšej a čistejšej pre naozaj obyčajných ľudí.Doterajšia koalícia založená na zarábaní a plnení vreciek sa rozpadla.Dva hanebné výsledky koaličných poskokov prehovorili vo voľbách jasnou rečou.

Smer SD a jeho dlhotrvajúce zlo raz za čas prekrývané korupčnými balíčkami po vzore vymretých budovateľov socializmu,bude pomaly upadať.Nebude to bezbolestné ani ihneď.Strach,ktorý rezonuje v radoch teraz vyplašenej štátostrany operuje vo všetkých sférach jej života.Zodpovedná zmena podľa Smeru nezabrala a ani nemohla.To,že scvrknutý predseda bol vymenený za terajšieho diaľkovo ovládaného straníckeho tribúna zafungovalo z badateľnou stratou,aj keď nie veľkou.Množstvo voličov je výsledkom efektu zotrvačnosti.Pád ešte nie je markantný,ale polčas rozpadu zodpovednej zmeny sa bezpochyby naštartoval.To,že nový líder nemá nič nové do ponuky rodnej strany sa čoraz vypuklejšie prejavuje papagájovaním štýlu a pokusmi o nenávistné frázovanie zo skromných zásob takmer zosnulého ešte vodcu.Nesvojprávny stále premiér je pre voličov príťažlivejší vďaka svojim hlbokým lícnym jamkám,mierne slušnejšiemu vystupovaniu a mimikou tváre.Nedisponuje kamenným výzorom,badateľným zlom v očiach a neskrývanou nenávisťou voči oponentom.Aj on má možnosť naučiť sa,odkukať,nájsť v sebe silu prekonať majstra,aby mu nezavadzal v ambíciách a stále veľmi brzdenom rozlete.Ďalším možným scenárom, veľmi pravdepodobným je po vyvodení dôsledkov v možných kauzách preriedenie starého jadra.Takto sa rýchlo rozbehne roztrieštenie a celkový úpadok po vzore slabého ľudového speváka Vladimíra.Mladí,nezaťažení komunistickou ideológiou sa pravdepodobne chytia príležitosti a možno stvoria naozaj slušnú sociálnu demokraciu,s ktorou sa bude dať v budúcnosti spolupracovať.Novú vládu čaká veľa bitiek a vojen,množstvo nechutností,podrazov a neutíchajúcej snahy zastaviť proces,ktorý nebude vyhovovať zlodejom,korupčníkom a ich dlhodobým prisluhovačom.Držím palce našim deťom a vnúčatám,aby Fénix ani nikto jemu podobný v zmysle zla nikdy nevstal z popola.Chcem veriť,že naozaj nastal rok „0“,veď nádej vždy zomiera ako posledná.