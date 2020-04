Aj pragmatik so skúsenosťou môže uškodiť na ďalších dvanásť rokov.

Začínam mať zlý pocit,že história sa zopakuje.Podľa mojej mienky má jeden zachránený ľudský život prednosť pred celou ekonomikou.Strata života je nemenná a život je jedinečný.Ekonomika je v tomto prípade až na druhom mieste.

Človek ako darca života ho musí v prvom rade chrániť,nemôže preferovať ekonomiku.Niektoré výroky ministra hospodárstva / aj keď chápem jeho snahu o prosperitu / mi jednoducho aj s ohľadom na dôsledky pádu vlády pani Radičovej „ nerežú “.Ak väčšina má inú prioritu,tak nezačnem „ Já Kazisvět šestý,... hlava pomazaná “- fragmenty kultovej rozprávky nepatria v ťažkých časoch do snahy o dobro a prežitie čo najviac spoluobčanov.Ešte šťastie,že v rozprávke statočný princ Radovan bez bázne zastavil kráľa Kazisvěta,v pravej chvíli ochránil poddaných,prežili hrozbu a potom žili šťastne.Necitlivo prezentovaný aj dobrý úmysel vyznie v tomto prípade na škodu veci mimoriadne cynicky.Uprednostnenie ekonomického blaha pred životmi ľudí sa mi zdá krajne nevhodné.Beriem nariadené obmedzenia.Moje plány sa rozpadli,život nabral iný smer,ale neľutujem.Mnohé z týchto opatrení mi určite zachránili niekoho z mojich blízkych,preto nerepcem a žijem tak ako sa mi dá.Enormný tlak na vládu prinesie sem-tam problém.Tak ako v manželstve základom pokoja je tolerancia,poskytnime ju aj my ľuďom,ktorí napínajú všetky sily na záchranu našich životov a Slovenska bez ohľadu na svoje rodiny a vlastnú bezpečnosť. Súdržnosť,obetavosť a disciplína nás privedie do lepších časov.Mnohí po ťažkých skúškach zmenia pohľad na svet,prežité útrapy vytvoria nové pohľady a život okolo nás sa zmení.Môžeme iba veriť,že k lepšiemu.