Čo mi dá sledovanie tlačovej besedy.

Tlačová beseda mi dá aktuálny obraz o preberanej téme,prípadne celospoločensky dôležitej udalosti.Otázky novinárov rozložia udanú tému,alebo udalosť a spresnia detaily,aspoň by to tak malo po správnosti logicky fungovať.

Niekedy pri sledovaní takejto besedy v televízii mám dojem,že pri otázkach novinárov som niekde mimo obrazu aj zvuku.Aby sme si rozumeli.Mám veľa obľúbených novinárov a v zásade všetkých považujem za persóny,ktoré vedia určitým spôsobom obohatiť moje obzory,lebo neviem všetko a nemôžem byť všade, kde sa niečo zaujímavé deje.V písaní som laik, na starobnom dôchodku,hlava mi funguje,aj v mojom veku viem čítať s porozumením tiež tak aj počúvať.Dnešná tlačová beseda mi poskytla na tú istú tému vysvetlenie od pána premiéra,ministra zdravotníctva aj ministra financií.Niektoré pasáže boli doplnené dodatočne odborníkmi na danú oblasť.Viaceré otázky novinárov smerovali na pasáže,ktorým som ja starý človek jednoznačne porozumel bez zbytočne sa opakujúcich otázok.Zopár novinárov asi neporozumelo.Sú nejaké možnosti prečo to tak bolo-jedna z možností je,že oná neznalá osoba prišla neskoro.Treba chodiť načas,prípadne v predstihu,aby bolo dobre počuť z dobrého miesta.Ďalšia z možností je počúvať s porozumením,prípadne si odpovede nahrať a podrobiť analýze v pokoji domova.Určite sú aj iné možnosti,možno stačí počúvať na prednáške a zapamätať si čo ma na novinárčine naučili.Možno sa tieto riadky budú odo mňa laika zdať príliš opovážlivé,asi aj sú,ale mám rád ľudí,čo im to páli .Novinári sú strážcami nielen demokracie,ale aj tvorcami neskreslenej verejnej mienky založenej v prvom rade na ich porozumení témy.Následne pochopenú tému predložiť čitateľovi v presvedčení,že v prvom rade porozumel on,novinár.Potom má čitateľ pocit,že daný novinár excelentne ovláda svoje nie ľahké povolanie.Česť drvivej väčšine,ktorá jednoducho chápe a rozumie,tá má moju vďaku,úctu aj zaslúžený obdiv.Nikto nemá byť dehonestovaný,iba prinútený počúvať,lebo aj to patrí k povolaniu.Kto iní,ako novinári by mali vedieť počúvať a o počutom písať.