Sprav čertovi dobre ...

Nikdy som nemal rád Smer,lebo vznikol z odnože bývalej KSS.Fico s prisluhovačmi celú éru svojej moci klamali,okrášľovali svoje pochybné činy a po vzore Mečiara stvorili množstvo neadekvátnych a nečestných milionárov-našich ľudí.

Z dovtedy radových občanov zvolených za poslancov veľmi šikovne Fico vytvoril gardu vďačných vysokých štátnych úradníkov,ktorý profitovali,pritakávali a využívali ním zaručenú bezpečnosť..Nech to už bolo akokoľvek,tak ako jeho predchodcovia si vychoval aj menej vďačných.Ako najväčší podraz považujem vystrčené rožky expremiéra.S pomocou predsedu vyrástol,zachutila mu moc a zabudol na to,čo získal vďaka jemu.Tento pán má aj spoločníkov a spoločníčku rovnako ideovo obdarených s krátkou pamäťou.V politike sa čestnosť a vďaka jednoducho nenosí.Považujem to za nechutné.Teraz na inú nôtu.Veľmi som sa tešil zmene po posledných voľbách.Začínajú mi však vadiť svätuškárske maniere a postoje,nominácie vševediacich poradenských exmileniek a spochybňovaných existencií.Nemám nič proti veriacim štátnym úradníkom,ale ja ich neotravujem na každom kroku svojim ateizmom.Tak si to vážení nechajte na debaty medzi spoluveriacimi a mňa z toho vynechajte.V pracovnej dobe sa venujte hlavne môjmu blahobytu,výbornej zdravotnej starostlivosti,sociálnym a iným istotám patriacim do vyspelej spoločnosti.Máte mi predsa za adekvátny plat slúžiť,byť profesionál,nemiešať jablká s hruškami a svoje vierovyznanie neumiestňovať do každodennej reality.Čo čakám od poradných exmileniek to naozaj pri najlepšej vôli neviem „ takto z hlavy posúdiť “.Asi to bude iba zvýšenie ekonomickej úrovne,ale žiaľ nie tej mojej.Môj profit bude zrejme nula,dobre sa však na tieto dámy pozerá,aspoň nejaká pridaná hodnota,aj keď z hľadiska potrebnosti veľmi diskutabilná.