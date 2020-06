Hrôzostrašná udalosť spôsobená prstom Maroša Kramára podľa niektorých novín rozdelila našu zem na dva tábory.Televízia JOJ to vraj tiež rieši,skôr by však mala riešiť prílišné prerušovanie programov otravnou reklamou.

Chápem,že komerčné televízie z reklamy žijú,ale ak po dlhej dobe zopakujú film,ktorý sme videli pred rokom,tak zo slušnosti by nás v pozeraní nemali vyrušovať,veď mnohí z nás sa repliky chcú naučiť naspamäť a potom machrovať ako herci niekde na opekačke.Maniere z krajiny kde žijú americký sen prišli aj k nám.V prvom rade chcem odsúdiť hulvátov,ktorí sa nevedia správať nielen k ženám.Vždy mám čudný pocit,keď tam niektoré dámy aj po tridsiatich rokoch mlčania si naraz spomenú na nejakého smilníka a riadne ho pumpnú so všetkými dôsledkami.Ja osobne beriem hercov ako ľudí nad vecou.Pre svoje remeslo by nemohli mať rodinu ani normálny vzťah,ak by na svet nepozerali reálne,lebo na každom kroku nevera,bozkávačky,milovačky a iné vyčíňania,patrí to k remeslu.Berme tohoto padlého hereckého anjela ako herca a neprisudzujme mu úchyláctvo.Viem,že trauma zo zlého poznania môže byť vážna.Nehľadajme však stoku tam kde nie je.Komu a prečo vyhovuje búrka v š....?