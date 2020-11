Chápem, každý by mal plné nohavice.

Strach má veľké oči, produkuje hrôzu a bezsenné noci. Strach sa hrozí nového dňa, živí tie najčernejšie scenáre, ovládne „ dobráka “ do špiku kosti. Začína ľutovať, že neprestal kradnúť a korumpovať o niečo skôr. A gate sa plnia.

Určité typy v márnej snahe presvedčiť o svojej nevine konšpirujú a zbesilo útočia. Iní zase pragmaticky zvážia svoje možnosti a pekne spievajú. Slová piesní a hudbu zložil donedávna bohorovne nedotknuteľný spevokol „ našich ľudí “.Teraz už vieme, že zo šiesteho poschodia, teda s nadhľadom a bez škrupúľ. Okrem produkcie hudby svojpomocne založili aj kadejaké čertove spolky na drancovanie štátnej pokladne, lúpeže eurofondov a novodobé „ Výpalné s. r. o “ pre pokročilých podnikateľov. Tí, ktorí kradli sa museli s nimi podeliť, tí ktorí nekradli, tých zastrašili a nehanebne okradli. Okrem zamrežovaných našincov v štátnej starostlivosti tu pobehuje viacero horúcich adeptov na rovnako starostlivú opateru. Za lídra novicov sa všeobecne považuje neúspešný adept na predsedu súdu súdov zvaný Robo a menej exponovaný Robo dva. Líder adeptov Robo jeden hlása názor, že jeho ľudí zavreli na politickú objednávku. Okrem funkcií stratil podľa všetkého aj zdravý rozum, ale našiel vrece strachu a obáv z rastrovanej budúcnosti. Najlepším riešením by bolo, keby sa aj on vydal na dráhu speváka populárnych piesní. Držím mu palce, aby zachytil trend. Ak sa na to necíti, príklad je naporúdzi. Rozmáhajú sa duetá a je načim zachytiť vlnu spevavcov a byť tým krajším vtákom pre súdny senát v okresnom meste pri Bratislave. Zanedbateľné nebudú ani slzy pozostalých fanúšičiek nostalgicky spomínajúcich na bezduché Robove vtipy a krásne chvíle z odovzdávania karafiátov pri príležitosti MDŽ. Vo mne zostane spomienka na jeho zúrivý pohľad a následné podlé osočovanie oponentov s iným názorom. A nezabudnem ani na klamstvá ako dennodenné menu pre slaboduché ovečky. Zabudnúť sa nedá tiež na nástenku, kde sa plán ohlupovania voličov plnil až na 190%.Verím, že víchrice, tajfúny a iné silné vetry vyfúkajú plevy, hnus a nadľudí zo šiesteho na dlhé roky z našej spoločnosti Pozor musíme dať na to, aby sa ani ich premenovaní pohrobkovia nevrátili. Ak by sa to stalo, tak teraz by úradovali z najvyššieho poschodia mrakodrapu. To nesmieme dopustiť pre dobro našich detí.