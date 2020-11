Rozdelený „ Smerohlas “ útočí, chce vládnuť ako donedávna.

Nominanti bývalej štátostrany sa teraz vo väzeniach intenzívne modlia, aby sa to podarilo. Zmeniť vládu tak, aby opäť boli pri moci ich pokrývači kradnutia, úplatkárstva, nespravodlivosti a ochranári extra kasty „ naši ľudia “.

V tom čiernom okamihu by sa opätovne stali slobodnými hrdinami s príslušným zadosťučinením vo forme percent z premiestnených eurofondov ako satisfakciu za protiústavnú starostlivosť. Skutky sa predsa nestali, všetko bolo vykonštruované a miliónové majetky im z nevraživosti podvodne podstrčil Matovič s terajšou vládou na politickú objednávku obyvateľov Venuše. Som presvedčený, že aj takúto kauzu by so správnymi sudcami vyhrali s odôvodnením „ skutok sa stal “, toto je náš právny názor, aj keď zdravý rozum dostal stopku. Verejné tajomstvo o bačovaní našincov „ Smerohlasu “ bolo do určitej miery odtajnené, protiargumenty o úkladnom očierňovaní poctivých našincov sú prinajmenšom smiešne. Štát za predošlej vlády fungoval ako akciovka Smeru a jeho za servilnosť odmeňované poslušné dcéry sa delili spoločne o korisť s ochrancom.. Ako prvá sa ozvala SNS majúca na čele spravodlivo zdegradovaného kapitána svižne vylezeného z politického zabudnutia zavetriac možný profit. Patrí k právam opozície kritizovať a kontrolovať vládu, to je demokracia. Je namieste sa báť možných následkov, ak by sa k vláde mal opäť dostať Smer. Veľká časť balíka pomoci z eurofondov by podľa všetkého spôsobila blahobyt na kontách vyvolencov v kadejakých schránkach po celom svete. Nám by ako vždy zostali iba mozole a oči pre plač. My, ako kresťania to možno spáchame, lebo keď sa zo dňa na deň nestane za čo sme bojovali tak sa vraciame späť a pred budúcnosťou krátkozrako zavrieme dvere. Teraz naši doterajší okrádači zase pekne spievajú, a my máme krátku pamäť, aj keď často opakujeme ľudovú pravdu :„ nebude zo psa slanina, ani z vlka baranina “.Nechcem byť zase na chvoste a menejcennejší, ako náš mafiánsky človek a nemienim mu slúžiť. Preto nezabudnem, že chlap s jamkami a prebehlíkmi sa znova pokúša národ obalamutiť sladkými rečami. Ani náznakom sa neospravedlnili za to, že bez hanby spolupracovali na mizérii práva a dehonestácii spravodlivosti v našej krajine.