Manuál k špásovaniu s vodným delom.

Návod je jednoduchý, porušiť zákaz zhromažďovania a roztomilá zábavka je na dosah. Najdôležitejšie je nechať doma v bezpečí najdrahšie hodinky, prehľadať okolie dejiska či tam náhodou nie sú odložené dlažobné kocky a hotovo.

K dokonalému zážitku je nutná viac menej náhodná prechádzka po najviac exponovaných miestach mesta, vystrájať kadejaké neprístojnosti, vymýšľať a skandovať oplzlosti. To všetko sa musí diať s intelektuálnou podporou chuligánov pri dodržaní konšpiračných scenárov s veľkou dávkou provokácie. Netreba podceniť ani úzku spoluprácu s „ bromhexino vodkovým “ ľudovým liečiteľom vážnych chorôb ktorého team rád všetko vybaví v tme za tri minúty. Súmračníci v zúfalom delíriu sa spoja s hocikým a hocičím v márnej snahe vrátiť sa k moci a vybrať škodnú zo štátnej liečebnej starostlivosti. Nový „ Hlasosmer “ má tiež ambíciu sa vykúpať a ušetriť na vodnom a stočnom. Po tejto sprche sa možno „ Jamkár “ preberie a prestane sa vychvaľovať kedykoľvek sa dostane k mikrofónu. Pri svojich sebaoslavných monológoch by mohol hlasno vzdychať nad svojou úžasnosťou a „ narcisticko-marxisticko-ficovatou “ minulosťou do ampliónu pred prezidentským palácom zavesený na bráne v snahe znovu sa dostať k moci. Viacerí vymýšľajú ostošesť šibalstvá a huncútstva v snahe zbaviť sa nenávideného Matoviča, ktorý aj pri mnohých chybách má ambíciu vyčistiť chliev po dvanásťročnej špine. Zaprajme spoločne príjemnú zábavu ortodoxným postkomunistom, „ postficovcom, súmračníkom, bromhexníkom, chulišom “ a pomýleným futbalistom. Kúpanie v daždi má svoje nezameniteľné čaro a skrytú romantiku.