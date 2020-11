Kam sa podela úcta k zomrelým na pandémiu ?

Kde sa podel súcit a zdravý rozum, keď dav spupných prívržencov antisystému nedodržuje základy ochrany proti šíreniu pandémie a vystavuje možnej nákaze seba a svojich blízkych ? Je to hrubá strata zmyslu ochrany zdravia a života.

V tomto nezodpovednom spolku má byť zašifrovaná nasledujúca vláda, ktorá rozbehla internetové hlasovanie systémom každý návštevník stránky je za zmenu terajšej vlády? Máme tu nasledovníkov Smeru s ideou, že lož je jedinou pravdou bez možnosti mať iný názor ? Udalosti zo 17.novembra 1989 si pamätáme ako oslobodenie od lží a neslobody. Bolo by smutným protikladom, aby sme si museli zapamätať 17.november 2020 ako deň, ktorý spôsobil ďalšie masívne šírenie choroby a množstvo úmrtí spôsobených nezodpovednosťou ľudí, ktorí nie sú ochotní pre dobro iného ubrať ani kúsok so svojho bohorovného egoizmu kladúc svoje právo ísť do reštaurácie a na futbal nad právo na život toho druhého. Egoizmus a necitlivosť je novým, neustále sa znásobujúcim fenoménom tejto doby, Krátke záblesky ľudskosti tento trend nezastavia. Vo chvíľach vysokého ohrozenia našich životov a nevyhnutnej potreby disciplíny sa spoločne bratajú Smer. Hlas, ĽSNS v márnej snahe zastaviť očistce, búrky a iné spravodlivosť nastoľujúce živly. Po boku fašistických pohrobkov s úžasom sledujem J. Čarnogurského obdivovateľa východnej komunistickej kultúry v rúšku pravoverného kresťana. Aký systém sebaúcty, svedomia a sebakontroly funguje v ich hlavách ? Nehanebnosť takýchto činov nemá v sebe znaky ani minima úcty k životu nehovoriac o kresťanskej láske, ktorú tieto persóny vo veľkom používajú, keď zakrývajú svoje nekresťanské klamstvá a činy. Matoviča nazývajú psychopatom, ich spôsob fungovania má znaky oveľa horšej diagnózy, lebo z ich minulosti je jasné, že žiadna terapia nebude a nemôže byť úspešná. Premiér patrí k strojcom bezsenných nocí vydesenej partie, zlodejov, krivákov a skrytých mafiánov, preto v snahe znížiť váhu jeho osoby ho po vzore Fico takto prezývajú. Majú pocit, že keď premiéra takto urážajú sú o niečo menej zodpovední za mizériu, ktorú spôsobili. Toto sú tí praví psychopati. Pre premiéra platí - nepovedz ty povedia ...