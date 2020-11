Cudný Hlas ( bez červene na lícach ) nám vnucuje vieru v nepoškvrnený vznik.

Dlhoročnú dobrovoľne zdieľanú domácnosť a posteľ so Smerom o chvíľu vyhlási Hlas za znásilnenie. Utečenci v snahe upláchnuť pred klimatickými zmenami a nepriaznivým počasím nechali bývalého šéfa v boji proti pravde bez pomoci.

Čo hlasný člen, to svätosť sama. Čistá aura jasne svieti na cestu v ich spoločnosti do úžasnej a žiarivej budúcnosti. Nečudujem sa ľuďom so stratou pamäte, že im dávajú preferencie. Keby som nedajbože zabudol, aj ja by som neváhal voliť anjelskú čistotu. Utekáči by ale mali mať oprávnené obavy, že práve zábudlivci vzhľadom na svoju vrátenú pamäť po uvážení a v svetlej chvíli im odoprú dať dôveru vo voľbách. Veď kto už len dá dušu čertovi v sutane ukradnutej svätcovi, z ktorej vytŕčajú rožky, keď sa rozpamätá na jeho niekdajšie lotroviny? Možno komunistický kamikadze na výsluhovom dôchodku pre zaslúžilých členov ŠTB. Najnovšia lotrovina si zaslúži pozornosť, anketa o skrátení volebného obdobia. Tento úžasný nástroj funguje ako perpetuum mobile na želaný výsledok. Nakukol som, že čo to vlastne je. Čuduj sa svete už som bol za, doteraz ani presne neviem za čo. Aby sa mi ten systém ospravedlnil za svoju svojvôľu, tak mi ponúkol ďalšie hlasovanie o dvanásť hodín z mojej e-mailovej adresy. Radšej som to neskúšal v neblahej predtuche, že opätovne dám nechtiac hlas čertovi rohatému. Tento odkukaný nástroj svojvoľne fungujúci má byť motorom na pravdepodobne podvodné získanie moci. Aj pri obdive k modernej technike si myslím, že ani najvyspelejšia umelá inteligencia bez pričinenia človeka nepríde na takúto prefíkanú kulehu, ak ju nemá zadanú. Účel svätí prostriedky aj samotnému čertovi, čo považujem za vrcholne nespravodlivé. Taký čert je tvor z iného sveta, nemá v pamäti minulosť, klamstvom nastavuje budúcnosť na základe prekrúcania prítomnosti. Podvodne láka nič netušiace obete, aby sa zachránil pred hnevom zradeného vedúceho Lucifera, ktorý aj keď je teraz bezmocný vie veľa a chce sa po voľbách podieľať na moci s anjelom, za každú cenu chce zachrániť zamrežovaných čertov z rozmetanej družiny. Som presvedčený, že tvor z iného sveta by nemal využívať pozemské technológie, lebo v podstate nemá za lubom nič dobrého. Iba rozdúchava dlhoročne hromadené zlo.