Pán premiér, je nevyhnutné odložiť plienky a ...

Priznávam, že od začiatku Vašej politickej kariéry som Vás podporoval svojim hlasom na všetkých úrovniach volieb. Páčila sa mi Vaša nebojácnosť pri kritike mafiánskych praktík niekdajšej vlády a snaha o návrat k spravodlivosti.

V podvedomí som cítil, že svoj boj aj s mojou podporou v dohľadnej dobe vyhráte. Pripravíte mi tak lepší život bez výsmešných úsmevov zlodejov, mafiánov a korupčnikov, ktorí sa cez televíznu obrazovku dvanásť rokov nehanebne vyškierali v obývačke môjho domu. Neupieram Vám enormnú snahu zastaviť pandémiu, veľmi si vážim aj súcitný prístup k seniorom s cieľom urobiť niečo geniálne a pomôcť všetkým. Žiaľ túto snahu v poslednom období naštrbuje detské správanie sa v otázkach možných riešení kritického stavu a veľmi potrebnej súdržnosti, nehovoriac o trucovaní, kedy má niekto dosah na Vašu obľúbenú hračku. Pýtam sa, prečo ste prestali dodržiavať zásadu, že v jednote je sila? Práve svojimi tvrdohlavými postojmi neviem či vedome, ale skôr nevedome stále rýchlejšie poháňate mlyn Smeru, Hlasu a ĽSNS. Nebudete mať nočné mory ak sa vrátia k moci a ako lykožrút vysajú z tejto krajiny posledné zvyšky dôstojnosti a životodarnej miazgy? Nebojíte sa, že národ stratí vieru v možnú spravodlivosť a Vašou vinou upadne do letargie v márnej snahe dôverovať svojmu premiérovi, lebo ten má neprimeranú radosť zo žabomyších vojen ? Dobrý premiér by mal obetovať svoje ego v prospech svojho národa. Na rade sú posledné možnosti ako zvrátiť morálny aj materiálny pád krajiny, ktorá Vám pán premiér v najlepšej viere dala do rúk moc na záchranu od predošlej zlomoci. Začnite sa správať ako dospelý, tento národ zabudne a opäť Vás bude mať rád. Za dvanásťročný vytrvalý boj proti zlodejom a nespravodlivosti si to zaslúžite. Stačí iba odložiť plienky, spomenúť si na Svätopluka a chyby jeho synov, Osprchovať urazené ego a pevnou vôľou napraviť čo sa ešte napraviť dá. Potom opäť dostanete môj hlas, moju dôveru a obdiv občanov. Spamätajte sa !!!