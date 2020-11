Urobila som to, čo som ani neurobila - nepamätám sa.

Kočnerov čiastočne vyhladovaný primát si zaslúži pochvalu a banán, lebo spieva falošne a nie omne. Toto nám medzi riadkami odkazuje Fico pri každej možnej príležitosti v presvedčení, že na revanš milá opička načisto stratí pamäť.

O máčny mak je na tom horšie predposledný premiér. Nechváli, robí hm, nehovorí, len ohovára ako stará dievka. Svoje maslo na hlave prehadzuje na koalíciu, preto dostal strach z televíznej konfrontácie s premiérom Matovičom, tak radšej neprišiel, aby sa ovečky kadečo nedozvedeli, lebo by im mohlo svitnúť. Preto ich hrdinsky necháva v tme svojich poloprávd po vzore Fica, lebo sa naučil a stratil aj poslednú štipku hanby a svedomia. V objatí niekdajších ficožerov Tomáša, Sakovej, Rašiho, Žigu a podobných prebehnutých charakterov sa modlí, aby ho nik nespomenul a čo najrýchlejšie sa dostal k moci, aby do praxe uviedol odkukané postupy pre blaho „ jeho ľudí “, ktorí už hojne sponzorujú svojho potencionálne nového majstra klamstva a čiernej polopravdy. Môže to nabrať celkom iný, nepredpokladaný smer, lebo nastala éra kajúcnikov, môžu sa kajať veľmi adresne a nepríjemne. Naporúdzi je plné vrece hriechov bývalej štátostrany, v ktorej sa diali kadejaké neprístojnosti s tichým požehnaním anjelsky čistých utečencov z potápajúcej sa lode zlodejského združenia krivých sudcov, politikov, policajtov a ďalších spolupracujúcich korupčníkov. Ako pomyselný očistec vznikol Hlas, ktorému nemôže súdny človek veriť, že chcú nový spôsob vládnutia a nie zachrániť svoju kožu. Šifrovačka od kajúcnej opičky pre šéfa a parťákov je čitateľná bez okuliarov. Nádej na zmenu vlády a následnú slobodu je snom chobotnice v štátnom akváriu. Je možné, že do vodného raja pribudnú aj iné dravé ryby a možno aj hlavný žralok. V novom rozpočte sa ráta aj s výstavbou tobogánu pre najkvalitnejšie spolupracujúce rybky.