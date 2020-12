Pani Iveta Radičová hľadá politickú kultúru terajšej vlády.

Pani expremiérka, pamätám. Výsledkom politickej kultúry vlády, ktorú ste viedla bolo spojenie sporu s pánom Sulíkom do hlasovania o dôvere vláde. Po neochote nájsť spoločnú reč ste ľahkovážne odovzdali svoju moc do rúk Smeru SD.

Aj Vašou vinou je stav politickej kultúry vlády taký aký je. Dvanásť rokov politická kultúra Smeru SD propagovala klamstvo, neprávosť, klientelizmus a status našich ľudí ako vrchol demokracie. Čuduj sa svete, na pekné reči bez pekných skutkov v smútku za tým čo odišlo si dezinformovaní ľudia zvykli a stratili orientáciu aj preto, lebo ich sklamala pani premiérka. Aj to je jeden z dôvodov, prečo ľudia zase pri vzniknutých problémoch s otvorenými ústami počúvajú znovuzrodeného spravodlivého a dokonalého klamára Fica druhého, ako im masíruje mozgy, vystatuje sa svojou čistotou a potichučky s bývalým šéfom Ficom prvým snuje návrat k moci s jediným cieľom : oslobodiť našich ľudí od trestného stíhania a nastoliť novú, ešte obludnejšiu vládu na dlhé roky. Namiesto poučenia majú ľudia strach z toho, že aj táto vláda smeruje podľa Vášho vzoru k odovzdaniu moci a nie k dohode, na škodu nás všetkých. Slováci sa nevedia poučiť z vlastných chýb. Nedokázala to pani Radičová so svojou vládou a zatiaľ to vyzerá tak, že to nedokáže ani pán Matovič. Z toho vyplýva, že našej spoločnosti viac vyhovuje klamstvo, prázdne reči niekdajších komunistických budovateľov, možnosť vzhliadať na sociálnych sieťach k zakukleným fašistom, ticho závidieť beztrestne nakradnuté majetky zbohatlíkom z kasty našich ľudí, stavať sa na zadné pre nariadenie nosiť rúška, ako trochu potrpieť v boji proti covidu. V mene ideálov demokracie a očiste od neduhov nahromadených v spoločnosti nevieme prestať otŕčať vlastné ego, z lenivosti nepreskúmame dezinformácie, riadime sa stádovou histériou na úteku pred zodpovednosťou, vlastným tieňom a neschopnosťou oddeliť zrno od pliev, lebo Matovič je za nosenie rúšok. Demokracia je o kompromise a dohode, my to jednoducho nedokážeme pochopiť. Preto je niečo urobiť u nás také veľmi ťažké, pokiaľ nezmeníme obligátne pomôžme mu do hrobu, na pomôžme, bez vedľajších úmyslov. To pomôžme je pre egoizmus, ľahkovážnosť a masírovanie vlastného ega v ďalekej budúcnosti. Pomohli by možno lieky v kombinácii s alkoholom, aby sme načisto osprosteli a nevnímali realitu.