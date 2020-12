Chúdence zo Smeru a Hlasu sú neinformované a zábudlivé.

Dvanásť rokov vládnuť a nič nevedieť, už to je kriminálnym činom. Farizeji ospravedlňujú svoju nevedomosť sklerózou najvyššieho stupňa. Okamžite im treba prideliť sprievodcov, aby trafili domov a nepotulovali sa medzi zdravými.

Najväčší sklerotik si pamätá iba niektoré slová maximálne dve, príklad : protiústavné zatýkanie, mučenie opičky, na objednávku, protiprávne skutky, nepredstaviteľná nespravodlivosť, sú nevinní a podobne. Vzhľadom na svoju pokročilú diagnózu netuší, že rozpráva o sebe, svojej bývalej nepodarenej vláde plnej ťažkých zlodejov a sklerotikov. Predošlé riadky presne pasujú aj na utečencov do Hlasu, kde prudko nákazlivá choroba bývalého šéfa veľmi kruto postihla aj ich hlásateľa „ ficovín “. Záchrana je na dosah, sú ústavy, ktoré po naordinovanom liečebnom pobyte zázračne zlikvidujú aj takúto neliečiteľnú diagnózu. Podrobnou štúdiou nového „ smerohlasového “ vírusu vedci zistili, že pôvodcom nákazy je odomknutá polícia. Ako vedľajší pozitívny účinok odborníci zaznamenali čiastočne obnovenú pamäť pri speve. Táto animozita funguje pri ľuďoch, ale aj niektorých druhoch primátov, tie si spomenuli aj na svoje výčiny v minulosti, i keď len veľmi hmlisto. Keby nebolo „ covidu “ boli by to ukrutne krásne časy byť pri tom, kedy znenazdajky zaviali čisté vetry konečne aj k nám. Stojí za zamyslenie prečo táto choroba nič nevediacim pacientom prináša strach, je to veľmi čudné, lebo keď neviem, nemôžem sa báť. Nevedomosť oslobodzuje, neplatí to vtedy, ak nevedomec nadobudol niečo protizákonne a vedome. Odborné tímy usilovne pracujú na nových liečebných metódach a vyženú neduh menom skleróza z najviac postihnutých. Podľa posledných výsledkov si sklerotici z „ ficovej špajze “privodili chorobu nenásitným kradnutím, podplácaním, kupovaním práva, prekrúcaním reality a nenávisťou k pravde o svojich nechutných činoch.