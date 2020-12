Hlas, domestikovaný druh odnože Smeru.

Bolo rozdelenie Smeru SD naplánované ? Ak áno, bol to geniálny ťah na menej premýšľajúcich voličov Nepodceňujme veľké konšpiratívne skúsenosti a povahové danosti odstrkovaného Fica, na ktorého by takáto stratégia presne pasovala.

K takýmto myšlienkam ma vedie pomalé, ale evidentné zbližovanie týchto subjektov a spoločné postupy pri masívnom vytváraní konšpiračného zla. Hodné zamyslenia sú aj skoro navlas rovnaké slovné formulácie s dodržaným slovosledom, ktoré mi pripadajú ako precízne naštudované predstaviteľmi oboch strán pri vystúpeniach smerom k verejnosti. Tieto skopírované vyjadrenia sa nedajú pripísať novému spoločenskému vedomiu, lebo pravidlom zostáva, že opakovaná lož sa stáva pravdou. Mne sa zdá, že Smer v tomto prípade postupným rozdeľovaním zmutovaných prúdov vo svojich radoch zabezpečuje podľa zásad evolučného vývoja svoje nezastaviteľné rozmnožovanie. Pri evolúcii sa však vyskytuje veľa dedičných úchyliek, ktoré sa prenesú na nové druhy, čo sa nedá prehliadnuť po zrode Hlasu. Rozpad Smeru a zrod Hlasu bol podľa mojej mienky umelo vykonštruovaný. Menej mediálne napádané persóny Smeru presunuli do Hlasu, aby navodili dojem, že v strane je aj prúd úplnej panenskej čistoty. Takýmto ťahom by po voľbách spočítali hlasy a vysmiaty z dobre skoncipovanej a utajenej stratégie by sa vrhli na dokonanie aktu totálneho rozloženia a rozkradnutia štátu. Voľba generálneho prokurátora mi z ich strany tiež pripadá ako vedomé páchanie zla. Smer aj Hlas vo veľkom podporili koalíciou preferovaného kandidáta nie s úmyslom zvoliť, ale s úmyslom zasiať do koalície semienko pochybností o stykoch zvoleného a následne pochybovať. Účel aj v tomto prípade svätí prostriedky v politickom súboji. Neustálym opakovaním niekoľkých naučených fráz vo mne mnohí opoziční politici vzbudzujú úprimnú ľútosť za ozajstným panským huncútstvom. Politika má svoje čaro, dobré aj horšie stránky, napriek tomu patrí k plnohodnotnému životu. Dnešná doba je plná konšpirácie na všetkých úrovniach života, táto moja môže, ale aj nemusí byť jednou z nich a vôbec nemusí predstavovať pomýlenú konšpiráciu. Posúdenie nechávam na potenciálnom čitateľovi.