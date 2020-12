Pocit krivdy je zlý ...

...ale riešenia musia byť domyslené, v opačnom prípade riskujeme oveľa viac, ako pocit. Realitou dnešných dní je nedodržiavanie nariadení, ktoré 17.novembra 2020 hrubo porušili tkzv. fanúšikovia spolu s Ficom, Kotlebom a ďalšími.

Tým dňom sa masívne rozbehla módna vlna kopnime si, svoju vinu presuňme na iného, vysmejme sa nariadeniam, nám sa nič nemôže stať, lebo demokracia. bez adekvátneho zásahu polície. Ustráchaný štát veľkou mierou napomáha anarchii, aby sa mohla tváriť ako demokracia. Nielen anarchia, ale aj športová súťaž v kopaní do premiéra mi pripomína začiatok konca. Kope každý, s príčinou, či bez príčiny, hrdina s vymasírovaným mozgom, zlodej, korupčník, mafián, krivý sudca a podobný živel v snahe zapáčiť sa seberovným bez štipky sebadisciplíny. Ženám sa nečudujem, chcú sa páčiť, lebo sú ženami, tak sa ukazujú. Všetci útočia na jeden objekt nenávisti menom Matovič namiesto toho, aby sa zamysleli nad situáciou a svojimi činmi prispeli k riešeniu nakopených problémov a pomohli dobrej veci. Až prehnane dobrý úmysel pomôcť sa premiérovi nedá uprieť. Stará známa pravda, „ kto nič nerobí nič nepokazí “ je namieste. Radšej nečinne počúvame totálne nezmysly od svojimi činmi deklasovaného Smerohlasu a jeho členov, ktorí so zlým úmyslom šíria nenávisť a dezinformácie. V slušnej spoločnosti by mali byť ticho, hanbiť sa za svoje predošlé činy a po vzore moderných kajúcnikov v pokore pred národom oľutovať a cudne sklopiť oči v nádeji, že sa im to prepečie bez trestu. Namiesto toho užívajú svoje honosné, miliónové, za poslanecký plat nakúpené sídla. Sú ich plné médiá a z úlisnými úsmevmi čakajú ako supi, kedy sa im konšpiráciami podarí zbaviť sa Matoviča a opätovne uchopiť moc do svojich nečistých rúk. Je smutné, že majú stále viac zábudlivých priaznivcov, ktorým je vlastný profit a pohodlie viac, ako budúcnosť ich detí. Nenávisť v národe zasiata Mečiarom, roky cieľavedome zdokonaľovaná Ficom a jeho prisluhovačmi má stále väčšie červivé ovocie, ktoré sa v celej nahote predstavuje práve teraz, kedy je súdržnosť a spolupatričnosť životne dôležitá. Chcem veriť, že vyhlásením referenda si ľudia v poslednej chvíli uvedomia, že Smer, Hlas a Kotleba nie sú schodnou cestou k slušnému a právnemu štátu. Kto silno kope môže si vážne zraniť končatinu, to nie je utópia, to je holý fakt.