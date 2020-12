Kto volil ukričaný Hlas ? Nikoho takého nepoznám.

Keď boli voľby, členovia Hlasu ešte viseli na Ficovej šnúrke od gatí. Vtedy neverili, že nový vietor v súdnictve a polícii naozaj zavanie. Nezavanul, mocne nafúkol plachty spravodlivosti. Zmocnil sa ich smrteľný strach a panika.

Vážený pán s jamkami, zalezte naspäť do Ficových gatí, prestaňte tento národ stresovať svojimi fantazmagóriami, chorými víziami, zo strachu a nenávisti splodenými klamstvami. Zoberte so sebou aj celú klamársku bandu, ktorá tvrdí, že nič korupčného ani zlodejského, tobôž nespravodlivého za dvanásť rokov nepočula ani nič nevidela. Nehrajte sa na spasiteľov, lebo ak by ste mali čo i len štipku sebareflexie, tak sa stiahnete pred pohľadmi ľudí, ktorí za pár mesiacov nezabudli, videli ako stojíte v bázni za vodcom tej uplynulej mizérie, so servilnými úsmevmi a prikyvovaním pred stupídnou tabuľou, ktorou ste zakrývali spoločné hriechy páchané na občanoch tejto krajiny. Nemáte ani za máčny mak statočnosti, aby ste konečne odkryli a nezatajovali megalomanské rozkrádanie a bezprecedentný únos spravodlivosti ? Namiesto toho v zúfalej snahe zachrániť „ našich ľudí “ a ešte neviem koho, ( možno aj seba ) ohýbate pravdu a všetko čo sa ohnúť dá. Bez najmenšej hanby sa ukazujete každý deň aj tri krát na tlačovkách v márnej snahe prehlušiť pamätníkov a načisto zabiť pravdu, ktorej sa hrozne bojíte. Prestaňte otravovať vzduch už aj tak dosť znečistený covidom, a ušetrite ma pohľadu na farizejstvo v priamom prenose a prestaňte urážať moje estetické cítenie, lebo pretvárku a klamstvo neznášam. Možno sa ohradíte a spomeniete demokraciu. Áno, je demokracia a preto píšem tieto slová, aby ľudia nezabudli, čoho nás posledné voľby zbavili a nepripustili návrat zla, ktoré banda, ku ktorej ste patrili zobrala nám, našim deťom a vnúčatám. Pár slov nakoniec. Nikoho k ničomu pán s jamkami nevyzývajte, ani Vy, ani spoločnosť, ktorú ste okolo seba vytvorili na to nemá morálne právo. Slovensko never zradcom a prebehlíkom, kto zradí raz, zradí aj druhý raz, zradu má v genetickej výbave. Zobuďme sa !!!