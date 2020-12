Chrobák Truhlík vystúpil z rozprávky...

... a inšpiroval vševediacich rétorov opozície. Samé negatívne komentáre, žiaden plán riešenia. Čo urobila bývalá vláda okrem toho, že splodila zlodejov, korupčníkov, predajných policajtov, sudcov a vytvorila kastu našich ľudí ?

Vôbec nič, iba masívne zvýšila portfóliá bánk v kadejakých daňových rajoch. Čo robí opozícia ? Trasie sa strachom pred možným trestom a závidí veľký objem eurofondov na ktoré nemá dosah, s nostalgiou spomína na zašlé časy, kedy platilo „ kto nekradne okráda seba aj svoju rodinu “. Toto potrebujeme ? Chýba nám zlodejská chobotnica ? Ak nie, prečo časť národa s otvorenými ústami načúva novodobým mudrákom, ktorým ide iba o záchranu svojich zadkov ? Boli tu dvanásť rokov, čo neukradli sami, rozdali za úplatky kamarátom, nakradnuté poprepisovali na kadekoho, ukradnuté peniažky zašili na Belize, Kajmanských ostrovoch, na Cypre, a jeden z nich zabudol vo vaku 350 000 € na pumpe. Obyčajný človek si chráni aj drobné v peňaženke, ale „ náš človek “ ani nevie, že ich zabudol. Chceme nazad týchto smradov ? Ja určite nie, Dôchodcovia zabudli ste na 1,90 €, ktoré vám tí čo chcú zase len beztrestne kradnúť pridali na smiech celej Európy k dôchodku ? Zabudli ste na komunistov po nežnej v roku 1989 utekajúcich do kostolov farizejsky ťahať pána Boha za nohy ? Nezabudli ste náhodou, že pred pár mesiacmi ste vo voľbách jasne dali najavo, že máte plné zuby Fica a jeho podarených kumpánov ? Chcete naspäť túto nehanebnú spoločnosť nechať vykrádať budúcnosť vašich detí a vnúčat, len preto, že po nich nakopené problémy treba radikálne riešiť zároveň s bojom proti covidu a zachrániť naše životy ? Dali ste si otázku prečo Smer za svojho dlhého vládnutia nespravil z nás občanov s dôstojným životom a dôstojnou starobou ? Odpoveď je v predchádzajúcich vetách. Na margo zábudlivých. Dovolím si pripomenúť Ficove slová tesne po voľbách. Ak by sme dôchodcom nenavrhli trináste dôchodky, tak by sme mali oveľa menej hlasov. K tomu zaujímavé slová ktoré mal počuť iba ten múdry s jamkami : nevadí, že je to drahé, veď to zaplatí nová vláda povedala pani Saková, ktorá má tiež eminentný záujem byť opäť pri moci a po boku Fica ďakovať za dobrú prácu ľuďom, ktorí svojimi činmi dali jednoznačne najavo kto sú a kam patria. Tí všetci nám ukradli dôstojnosť, nezabudnime, bol by to hriech.