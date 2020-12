Aktivisti „ Za masové šírenie covidu “ opäť v uliciach.

Je štát natoľko slabý, že sa bojí zasiahnuť proti ľuďom nerešpektujúcim nariadenia v krízovom stave ? Čo je za tým ? Strach z nepopulárneho zásahu, alebo ustráchanosť kompetentných ? Isté je, že v tomto prípade slová nepomáhajú.

Dnes, keď chorobnosť na covid stúpa do hrozivého množstva prípadov úmrtí, nemocnice sú na vrchole svojich personálnych aj kapacitných možností, si nezodpovedná cháska beztrestne bez rúšok šíri klamstvá a vetrá svoje bacily v uliciach hlavného mesta. Polícia nemá iba zatýkať, ale aj chrániť obyvateľstvo pred chorobami v rámci svojich možností. Ako ochrana mi to vôbec nepripadá, keď nechá tieto indivíduá z ĽSNS bez rúšok rozosievať klamstvá a lži v snahe o destabilizáciu krajiny. Je na čase znovu otvoriť možnosť urýchlene zrušiť tento spolok právnou cestou. Štát nekonaním pomaly stráca rešpekt a privoláva ďalších nespratníkov s ústami plnými svojich práv a bezohľadných voči svojim deťom, rodičom a starým rodičom, lebo oni majú svoje práva. Áno, práva máme všetci, zároveň máme aj povinnosti nielen voči sebe, ale aj spoluobčanom. Porušovanie nariadení sa stáva športom pre pouličných hrdinov, na svoje si prídu pseudofutbalisti, Kotlebovci, Hlasníci, Smerokradoši a iní nespratníci požierajúci nezmysly z dezinformačných webov. Reči o tvrdých postihoch sú nanič, lebo neboli, alebo ak boli, neboli zverejnené na výstrahu proti takémuto protiprávnemu konaniu. Právny štát má nielen chrániť pred zlodejmi, korupciou, nespravodlivosťou, ale aj pred skupinami občanov konajúcich proti zásadám bezproblémového spolunažívania možným nekontrolovateľným roznášaním život ohrozujúcich chorôb. Rýchlo niečo urobme, aby tieto sviatky pokoja a lásky neboli na dlhé roky najhoršími spomienkami na slabosť štátu, ktorý sa nevedel, alebo z nejakého populistického dôvodu nechcel postarať o šťastné, nie trúchliace sviatky. Je prvoradou úlohou zabezpečiť disciplínu pri dodržiavaní nariadení, aj na to má slúžiť mocenský nástroj štátu, polícia, ktorá v tomto prípade nekoná na škodu nás všetkých.