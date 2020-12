Opakovanie nie je vždy matkou múdrosti.

Tridsať rokov po zmene sa nám tu stále na vysokých miestach potulujú komunistické a eštebácke kádre. Dnes opakujeme staré chyby, po Smerokrade zostali kádre, ktoré dostávajú vážne funkcie, aby v blízkej budúcnosti mohli zradiť.

Tak, ako niekdajší komunisti po revolúcii zrazu v sebe našli neochvejnú vieru v Boha, tak vyznávači a členovia Smerokradu objavili svoju nepoškvrnenú čistotu, a podľa všetkého tu budú smrdieť aj v tejto vláde, ktorú z princípu nenávidia a s rozkošou budú nenápadne škodiť. A nie len tí, ale aj koaličníci majú takéto plány, hoci sa hovorí, že dva krát nevstúpiš do tej istej rieky. Jeden pán to silou mocou skúša, aj keď už raz pohorel a jeho vinou sa vyvinul Smerokrad, ktorý nás obral nie len o majetky ale aj o ilúzie o politikoch a právnom štáte. Je síce pravdou, že sme malá krajina a všetci sa preto navzájom poznáme. Nechce sa mi veriť, že by sa nenašlo niekoľko slušných a schopných ľudí, bez vzájomných väzieb, aby túto krajinu zveľadili nielen hmotne. Mali sme tu Rozpútavača pekla, Tŕň v oku riadený mafiánom, rozkrádačov a zlodejov svetovej extratriedy, najlepšieho policajného prezidenta, najonakvejšieho ministra vnútra, nechýbal prvotriedny klamár v Hranatom prevedení a máme našich, teraz väznených ľudí, opičky v kožuchoch z inej zveri, majstrov so stratenou pamäťou. Po voľbách sa narodil nevinný baránok s jamkami, zrodili sa utekáči za lepším flekom aby ovečkám hlásali slovo svojej minulej modly Hranatej v ovčom rúchu maskujúcom zlého vlka. Prišiel aj Lev, aby pokračoval v rozpútanom pekle, k čomu mu prajem veľa síl a odolnosti voči nepriateľovej taktike, schopnosti ubližovať a kamuflovať. Ľudská zloba a neschopnosť zvážiť všetky argumenty stvorila nepriateľa národa Matoviča, lebo žiaľ, čo na srdci to na jazyku. Keď sa mu začalo dariť v boji proti covidu, tak závistlivci povstali, lebo to nenavrhli oni, zľakli sa, že Matovič získa ďalší úspech a tvrdo ho začali atakovať a kriminalizovať čo sa im vo veľkej miere aj podarilo, lebo hrali s falošnými kartami a múdrosti čerpali z dezinformačných webov a pouličných zhromaždení náckov, Fica, Harabína, Jamkára a ďalších lapačov covidu. Ťažko sa premýšľa po požití Bromhexinu a fľaše vodky. Naši bratia Česi by povedali : komu není Bohem dáno v apatéce nekoupí.