Kto je bezočivý nehanebník ?

Môj názor je, že o prvé miesto sa delí Fico s Ficom dva, druhé si užíva Blaha s Tomášom, tretie patrí Rašimu s Kamenickým. Títo, akože záchrancovia národa bez štipky hanby a pokory vyzývajú premiéra, aby odstúpil. Bezočivý hnus.

Kam majú títo páni posunuté hranice nehanebnosti, keď najprv privedú krajinu na samé dno, v ktorej je úlohou číslo jeden kradnúť, korumpovať a ochraňovať zločincov ? Nie sú ich dnešné reči dnom dna ? Sú to ešte ľudia z mäsa a kostí, nie sú to už len skelety vyplnené počítačovou technikou naprogramovanou na páchanie čo najväčších škôd zo zámerom návratu zašlých čias ? Majú už naplánované nové, ešte sofistikovanejšie systémy na totálne materiálne vybrakovanie tejto krajiny po návrate svojich blízkych z väzenia ? Podľa všetkého áno, lebo denne opakujú všetci to isté a zneužívajú túto ťažkú dobu, na zrod ešte horšieho zla. Záleží iba na tom, či im to dovolíme, či sme sa dostatočne poučili, či začneme používať mozog na analýzu situácie, či si pozorne všímame čo sa okolo nás deje, čo je za tým, a začneme reagovať nie len na signály hladu, smädu, tepla, zimy a podobne. Mali by sme reagovať aj na tisíc krát vyslovené klamstvo, ktoré už nerozchodíme, aby sa nestalo pravdou a nevrátila sa bezočivá nehanebnosť do každodenného života. Vráťme sa v myšlienkach do volebného dňa, spomeňme si na pocit hrdosti, že sa nám spoločne podarilo vyhnať zlo, vráťme sa do eufórie, kedy sme sa navzájom uisťovali, že urobíme všetko čo je v našich silách, aby nehanebnosť a bezočivosť nadobro stratila moc nad našou krajinou. Žiaľ slová ostali slovami, dnes pre nezhody a nové, iné klamstvá máme onakvejšiu „ zábavku “. Cieľom je premiér a hon na jeho osobu. Kto si chce nahnať body stačí sa rozbehnúť a kopnúť do neho s čo najväčším náprahom, zožne potlesk, na škodu veci aj viacerých tých, ktorý mu mali strážiť chrbát voči neprajníkom. Opäť smutný pohľad do duše národa čo nemá ani potuchy ako naložiť s lepšou budúcnosťou pre povrchné zmýšľanie zamerané na dnešný deň a bez chuti dodržať základné princípy fungovania dohôd pre lepšiu budúcnosť. Keď zhrniem prevratné udalosti v mojom živote, rok 1968, rok 1989, voľby 2020 s veľkým sklamaním musím skonštatovať, že moje očakávania sa nesplnili. Možno som pre to málo, alebo nič neurobil, alebo mám smolu a môj národ ešte nedospel k tomu, aby sa príležitosti chopil, nepustil ju a vydržal pre dobrú vec aj to, že nemôže dočasne vysedávať v kaviarni a ohovárať susedov či okoloidúcich. S narodením som mal ešte asi počkať.