Hydra mala jednu hlavu nesmrteľnú.

To bola tá mytologická z Grécka, ktorú porazil Herakles Naša domáca Hydra si po prehratých voľbách naklonovala druhú hlavu, vďaka neprajníkom a naivnej pomoci zopár vyvolených z koaličného tábora vyliezla z politického hrobu.

Roztočila kampaň pre zábudlivé, zato však agresívne a mäsožravé ovečky, otrčila zvodné jamky, ktoré dominujú z oboch strán nechlapsky presladeného úsmevu. V závese za ním udýchaný, osudom trpko skúšaný bývalý majster a vystrašený šéf Fico prvý o konskú hlavu pred Kotlebovými demokratmi a máčny mak pred bratovražednými liberálmi. Za tým v pozadí Grasalkovičov palác zahalený progresívnou hmlou, truhla pred premiérovým domom v Trnave, vyholené hlavy, vence, vulgárne výkriky, prianie smrti a s tichou pietou na tvárach nič nerobiaci policajný zbor určený na dohľad nad dodržiavaním poriadku, nariadení a zákona. Divadlo plné mytologických príšer, neľútostných bojov, zradcov, egoistov, obludných advokátov zločinu, úplatných sudcov a mafie v drahých oblekoch s bielymi goliermi platených z našich daní. Fašisti schovaní za demokraciou sedia v parlamente s platmi, ktoré v mesačnej podobe predstavujú celoročný dôchodok ľudí, ktorí dlhé roky pracovali preto, aby sa mali lepšie ich deti a nie parlamentná luza. Roznášači smrteľnej choroby bez postihu s úškrnom na tvári rozsievajú tichú, neviditeľnú smrť, lekári a sestry v nemocniciach sa s úzkosťou vracajú k rodinám, aby neposlali do hrobu svojich najdrahších, lebo sa tu nedodržiavajú nariadenia, prevažuje egoizmus a klamlivý pocit víťazstva nad štátom podporovaný slovami a činmi oživenej Hydry. Premyslenou taktikou bol určený, ako škodca národa zodpovedný za všetko človek, ktorý dlhoročnou prácou doviedol krajinu k očiste od chápadiel Hydry, premiér. Strach z trestu za finančné a morálne devastovanie krajiny je taký veľký, že im nezáleží ani na zdraví svojich blízkych a vystavujú ich v snahe o vlastnú beztrestnosť a záchranu smrteľnému nebezpečenstvu. Žiaľ, toto je súčasný stav Slovenska, tak to vidím ja. Dvíha sa mi žalúdok, keď vnímam ukrutnú snahu zbaviť sa premiéra ľuďmi, čo nemajú ani najmenšie morálne právo súdiť kohokoľvek. Nemajú hanbu, len gigantický strach. Na to nesmieme pri rozhodovaní zabudnúť, lebo zábudlivosť v tomto smere je cestou do pekla a novodobé nastolenie inkvizície. Zostala mi nádej, že pomyselný Herakles vytrvá, nevzdá sa, a tak ako sľúbil dokončí očistu krajiny od mytologických bytostí, ktoré nepatria fyzicky do nášho storočia napriek všetkým prekážkam, ony majú žiť iba v učebniciach o mytológii. Pošlime ich tam, nech nastane pokoj.