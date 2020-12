Ani demokracia nesmie byť nadradená životu.

Stretol sa niekto s ignorantom citlivým na svoje podvyživené ego, ktorý dobrovoľne urobí niečo pre dobro iného ? Ja nie. Je veľmi smutné, že skoro dve tretiny sú také. Videli sme to pri dobrovoľnom testovaní nielen na Slovensku .

To znamená, že väčšina pre svoje pohodlie z lenivosti nedomýšľa svoje konanie. Za hlavu sa chytajú až potom, keď aj vďaka svojmu správaniu prídu o niekoho blízkeho, prípadne skončia na umelej ventilácii s mizernou šancou na prežitie. Mnohí z nich zomierajú a ani vtedy si neuvedomia, že demokracia nie je všeliek, že ak trochu uberie zo svojho egoizmu znamená to v konečnom dôsledku najväčší dar, zachránený život. To je tá pravá demokracia, nielen brať, ale aj dať, to sa treba naučiť. Trauma, ktorá našu krajinu v poslednej dobe paralyzuje má spoločného menovateľa, tým je propagovanie demokracie spočívajúcej v dobrovoľnosti na úkor zdravého úsudku v časoch, kedy ide naozaj o všetko o záchranu našich životov. U protagonistov tejto chiméry ma fascinuje, že si neuvedomujú, že aj oni sú v ohrození, že dajú zisk politických bodov nad to najdrahšie čoho sme na tomto svete vlastníkmi. Majiteľ takejto výbavy je rovný neživému robotovi, lebo elektronika obsahuje iba čísla, nemá svedomie ani empatiu a nevie, že život máme len jeden a reset je nemožný. Je tragédiou, kedy politici svojou neústupčivosťou v honbe za preferenciami zabúdajú, že boli zvolení na službu občanom, a nie na tvrdohlavé presadzovanie svojho ega. Služba občanom obsahuje aj starostlivosť o zdravie a život. Nečudujem sa opozícii, že chcú svojou deštrukčnou politikou privodiť pád vlády, ktorá plní svoje sľuby očistiť túto krajinu práve od nich. Nechápem ale koaličného partnera ktorý preferovaním biznisu a hodnoty peňazí necitlivo porušuje celistvosť vlády a opätovne tak otvára cestu k možnému návratu mafie, ktorá aj jeho vinou zabrala Slovensko na dlhé roky a veľkú časť majetku nás všetkých presunula, zatiaľ beztrestne na svoje účty. Koronavírus by nás, nielen vládu mal stmeliť a nie rozdeľovať. Opozícia dala na prvé miesto svoje záujmy pred zdravím spoluobčanov, preto ich deklarácie o sociálnej orientácii smrdia presne tak, ako aj ich vládnutie. Pani prezidentka, vláda aj poslanci, zoberte rozum do hrsti a vytiahnite našu krajinu svojou rozumnosťou z tejto vážnej situácie. Zabudnite na sváry, body, egá, chrumkavosť pri príhovoroch k občanom. Iba tadeto vedie cesta k „ živej spoločnosti “.