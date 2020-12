Vytvárať opozíciu v koalícii je mimo misu.

Mementom je pád Radičovej vlády kde dnešný koaličný opozičník hral dôležitú úlohu. Jeho až chorobná závislosť na číslach aj dnes riadne strpčuje život a vážne šarapatí v terajšej koalícii. Opäť rozohráva novú bratovražednú vojnu.

Ten pán na vojnovej nohe utešene zbiera body. Budú nepoužiteľné, lebo v prípade predčasných volieb mu zradu jeho terajší podporovatelia spočítajú a s povesťou zradcu nemá šancu. Ani FicoHlas, ani Kotleba, ani ďalší potenciálny účastník novovytvorenej vlády ho do koalície nepustí z obavy, že bude z princípu pokračovať v jemu vlastnom procese rozkladu a dohoda mu nič relevantného nehovorí. Neviem, či si ako dobrý ekonóm dokáže spočítať morálne škody, kedy jedinec ničí hru svojich spoluhráčov, lebo skrátka je taký a hotovo. Ani neviem, či sa to do čísel dá zrozumiteľne premietnuť. Predošlá vláda na čele s Hranolom, Kapitánom a Harakterom svoje mnohé nechutné činy vydolované zo žumpy kryli a ešte sa chválili. Neviem prečo terajší koaličník nevie podržať svojich v dobrej veci, nebúrať dom v ktorom býva, keď má dobré základy. Pohnútky neviem posúdiť, žeby ego, alebo choroba sebapoškodzovania, prípadne neodolateľné nutkanie píliť konár na ktorom sedím ? Úchyliek je neúrekom. V tomto prípade netreba napínať svaly, ale demokraticky a trošku liberálne podrobiť sa väčšine, pre spoločné dobro, keď nepustí ego odídem, nekazím a nesabotujem započaté dielo. Nie je namieste odpisovať od Bélu, ten by tiež tak urobil, lebo má pomyselný charakter. Bolo by potrebné, aby to zaklincoval žalobou premiéra za to, že jeho jamkovaný miláčik, s ktorým má spoločné názory a prenáramne sa v televízii dopĺňali dostal od premiéra Matoviča covid, lebo to bolo naschvál. Či sa pripojí pán Sulík k referendu to zatiaľ tají, lebo aj to, že pôjde proti koalícii to tajil do poslednej chvíle tiež. Vykľulo sa šidlo z vreca, chcel som veriť Sulíkovi, keď po voľbách vyhlásil, že druhú vládu už nepoloží, lebo sa poučil. Prišiel ale koťuha vietor a všetko odfúkol. Nervy má zdá sa v poriadku, lebo chladnokrvne pri každej príležitosti zabŕda a provokuje človeka, ktorý mu kedysi zjedol ním navarené ňoky, ale vtedy ho mal ešte nadovšetko rád, lebo ten jedák mal veľké slovo pri rozdelení ministerských postov a aj sa mu asi vďaka kuchárskemu umeniu ušlo. Najpravdepodobnejšie je však to, že vyznania vyzneli úprimne a ľudomil uveril, lebo je príliš čestný a v srdci nenosí zradu, že mu ide o dobrý život ľudí, všetkých ľudí bez rozdielu. Vtedy mu dokonca nasľuboval, že vládu a premiéra podrží vždy a proti všetkým, pripadalo mi, že aj za cenu vlastného života. Hrdina. Škoda, že láska je vrtkavá, u niektorých jedincov prelietavá a nestála. Obeta z lásky sa teraz nenosí, víťazí egoizmus.