Je na mieste nazývať Pellegríniho expremiérom ?

Podľa mňa je to pritiahnuté za uši, lebo vo svojej funkcii až do riadeného rozdelenia Smeru bol ovládač jeho konania v rukách Fica. Ten istý pocit mám aj teraz, kedy ako hlava Hlasu prezentuje navlas rovnakú stratégiu ako ovládač.

Ovládač šibuje s jeho vyhláseniami podľa predlohy, ktorá obsahuje duplicitné robenie zla v spoločnosti na základe premyslenej taktiky. Rovnaké frázy, koordinované tlačovky na tie isté témy v krátkom časovom intervale evokujú vysokú mieru súčinnosti. Dá sa celkom ľahko pri troche pozornosti registrovať zmeny komunikácie, ak téma nemala dostatočnú odozvu a následne zmenený spoločný postoj. Opäť reakcia podobná ako vajce vajcu s tými istými slovami a argumentami. Z toho vyplýva, že kontaminovaný Smer obohatil našu politickú scénu novým Hlasom, bezpochyby vysoko infekčným subjektom pracujúcim na rovnakej vlnovej dĺžke vytvoreným na totálne ohlúpnutie voličov bez vôle kriticky rozmýšľať, iba voliť. Počúvať a nesúdiť za minulé činy je nezodpovedné nielen voči sebe a svojim potomkom. Je to strata pamäte spojená s nevyliečiteľnou poruchou súdnosti, nezáujmom o budúcnosť a chorobným syndrómom stádovitosti. Reči Fica expremiéra a akože Pellegríniho expremiéra o ich úspechoch neberiem, lebo obaja boli hluchí a slepí, to znamená, že neobstáli. Ich miesto je na politickom smetisku ďaleko od ľudí a nie pred kamerami na výsmech slušným ľuďom. Spoliehajú sa na krátku pamäť voličov, ale nie všetci zabudli na sociálnu vládu, ktorá naše dane rozdávala za úplatky svojim spriaznencom a mecenášom. Nedá sa zabudnúť na zdevastované súdnictvo, na boháčmi ukradnutú spravodlivosť, na zdeformovanú časť polície, na nedostavané diaľnice a okradnutých drobných živnostníkov, ktorí dodnes nevideli svoje ťažko zarobené peniaze na stavbe diaľnice, lebo náš človek chcel byť ešte bohatší, na mafiána, ktorý riadil štát, nedá sa zabudnúť ani na východ kde nič nie je a to málo čo zastalo beztrestne ukradli poľnohospodári blízky Smeru a SNS menším hospodárom a ešte ich aj zbili. Nedá sa zabudnúť ani na štedré dotácie na pestovanie poľnohospodárskych plodín na parkoviskách a letiskách. Kto teda ste vy dvaja, keď ste nevideli a nepočuli, že stále máte odvahu dráždiť tento národ ? Ako je možné, že nemáte v sebe ani štipku hanby a pokory za to, že ste svojou nečinnosťou ( či už vedome, alebo nevedome ) nechali morálne aj finančne padnúť tento štát do totálneho bahna. Prečo nechodíte po kanáloch a neprespávate pod ruinami štátu zničeného vládou prospechárov a ignorantov, miesto by sa možno našlo aj pod predraženými CT-čkami. Kedy sa už konečne bezo zbytku vytratíte tam kam patríte, na zapáchajúce hnojisko dejín a prestanete kontaminovať mysle ľudí ? Nevracajte sa, lebo ste na zvracanie !!! Ste exemplárnym prípadom vydarenej operácie svedomia a charakteru.