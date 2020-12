Nenapodobiteľný farizej Fico z ďalekej slnečnej krajiny vyzýva ...

... ľudí, aby verejne vyhnali premiéra z úradu, lebo má podľa neho hlavnú vinu na tragédii M. Lučanského. Zodpovednosť za stav spoločnosti má jednoznačne na svedomí Fico a jeho vláda. Nič nevideli, nič nepočuli a hlavne nechceli.

Fico má všetko zaistené a pod kontrolou, keď s drzosťou jemu vlastnou naoko bez strachu obviňuje premiéra a koalíciu z činov, ktoré pristanú iba jemu a jeho neslávnej bande zlodejov, skorumpovaných sudcov, prokurátorov a policajtov. Porekadlo „ nepovedz Ty, povedia Tebe “ je holá pravda, v plnej miere platí aj „ ryba smrdí od hlavy “. Smrad by nemal mať miesto medzi slušnými ľuďmi a zapáchajúcej ryby by sme sa mali čo najskôr zbaviť, aby neotravovala ovzdušie. Jeho obludné farizejstvo sa v plnej nahote prejavilo v Dominikánskej republike, kde pokojne nosil rúško, hoci v parlamente skuvíňal, že nemôže dobre dýchať a na tvári preto nosil plexisklo. Odkaz bol jasný, ja nebudem dodržiavať nič, lebo som to ja obludný Farizej prvý a papaláš papalášov. V bázni a pokore sa za svojim idolom rečnícky vzápätí predviedol aj Farizej druhý, ktorý skonštatoval, že za množstvom stíhaní je politická objednávka, ktorá neberie v úvahu prezumpciu neviny a jeho Hlas vo svojej nepoškvrnenosti bude bojovať za ukrivdených mafiánov nezákonne stíhaných zlým a hlboko nespravodlivým Matovičom. Komu to chcú títo dvaja podkutí farizeji nahovoriť ? Vysoká škola Smeru SD vypľula do spoločnosti množstvo prospechárov, farizejov, zlodejov, korupčníkov, tvorov bez chrbtovej kosti, bez morálky, bez štipky súdnosti, strojov na profesionálne prekrúcanie pravdy, bezbrehé kradnutie a pŕznenie práva na spravodlivosť. Tieto mátohy cti neustále podnecujú k neposlušnosti, porušovaniu nariadení a dávajú návod na protispoločenskú činnosť. Choré správanie predznamenáva skrytú vysokú mieru obáv z vlastnej budúcnosti. Dobromyseľný národ po revolúcii upustil od potrestania výčinov komunistov, teraz ich synovia a žiaci spochybňujú ťažko budovanú demokraciu a ohlupujú, ( u zábudlivých s úspechom ), podrážajú nohy a prekrúcajú do očí bijúce fakty s úmyslom ukradnúť demokraciu a pokoriť Slovensko novou, ešte obludnejšou FicoHlasnou vládou. Žiaľ liek na ľudskú hlúposť nie je objavený a veda si tiež nevie poradiť s týmto problémom. Preto môžeme v hrôze očakávať, že ovčia populácia sa rozmáha a je veľmi ťažké regulovať množenie, keď je vo výbehu a bez dozoru. Protagonisti farizejstva Fico prvý a Fico druhý sa veselo usmievajú. S úsmevom a radosťou konštatujú, že sa im výnimočne začalo dariť a ovečky utešene rodia. V eufórii zabudli, že kto sa smeje ako posledný, ten sa smeje najlepšie. Nech sa smejeme my, ruka v ruke so spravodlivosťou !!!