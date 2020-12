Je Fico náš národný Nostradamus ?

Neviem to posúdiť, iba ma to napadlo a hádam. Udalosti, ktoré tento pán predpovedá, sa splnia približne v horizonte dvoch týždňov. Nie je to až taký výkon aký podával jeho kolega Michel, ale aj tak obdivuhodný výkon.

Začnem nedávnou minulosťou. Avizované obvinenie Matoviča z daňového podvodu, tiež obvinenie prezidenta Kisku a čerstvý výrok na adresu zadržaných vo viacerých kauzách, ktoré hýbu Slovenskom. Ten posledný prípad predpovede budúcnosti bol, že v krátkej dobe budú zadržaní aktéri prepustení na slobodu a dokáže sa protiprávne konanie. Čo také by mohlo spôsobiť predpovedaný scenár okrem možnosti, že nemajú v kauzách žiadnu vinu ? Je možné, že by to bol smutný prípad M. Lučanského, ak by boli dokázané protiprávne kroky bacharov ? Asi by mohli vzniknúť nepokoje veľkého rozsahu ak by to bolo pravdou. Tragédia M. Lučanského by mohla byť spúšťačom možno riadených nepokojov na báze protiprávnych krokov vyšetrovateľov a následnej zodpovednosti vlády. Dalo by sa to cielene pripraviť ? Ak sú posledné udalosti len zhodou nešťastných náhod, potom ma zaráža vedomosť niekoho čo sa stane. Predpokladám, že Fico nemá kryštálovú guľu a ani nepredpokladám, že by dar videnia budúcnosti dostal od Boha, lebo bol odchovaný komunistickou mládežou. Všetko sa pletie dohromady, dovolenka veľmi ďaleko, bezpartajný Kaliňák sa rozhorčuje pred kamerami, za ním veľké logo Smeru SD, zaručené historky v podaní Flašíka, ktorý podľa množstva vedomostí bol pravdepodobne na brigáde vo väznici v Prešove a všetko videl na vlastné, prípadne cudzie oči ktoré patrili Baránkovi. Je obdivuhodné, že chodia na brigády tak ďaleko od Bratislavy. Mám dojem, že rozdúchavanie vášní bude programom Smeru SD a Hlasu v najbližšej budúcnosti zamerané na predčasné voľby a pád vlády. Tieto podarené zoskupenia sa neštítia ničoho, ani tragédiu využiť vo svoj prospech. Situácia na prášky, strach a veľké oči, k tomu tragédia, na ktorej si očividne pochutnávajú ľudské hyeny. Zvieracím hyenám sa ospravedlňujem za prirovnanie. Aké bude Slovensko po tejto tragédii? To vie len novodobý Nostradamus v našom domácom vydaní.