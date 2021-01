Máte pocit, že nič nie je namieste ?

Správne. Na mieste nie sú vyjadrenia Fica, Pellegríniho, Flašíka, Žitného ani Baránka k tragédii exprezidenta policajného zboru M. Lučanského. Zaváňa to veľmi nebezpečnou spravodajskou hrou. Komu to môže prospieť ? Je zrejmé komu.

Prídu obdobia, kedy veľká časť spoločnosti upadne do beznádeje, príčiny sú rôzne. Jednou z nich je dnes pandémia, ktorá odčerpáva psychickú odolnosť. Množstvo cielených dezinformácií sťažuje orientáciu. Pre účelové robenie zla je najvhodnejšia doba, strata slobodného pohybu, obmedzenie osobných stretnutí spôsobuje tlak, ktorý môže navodiť nepredvídateľné reakcie. Zrejme o toto spomínaným pánom ide, aby využili pravdepodobne poslednú možnosť na oslobodenie našich ľudí vzbudzovaním nenávisti k vláde a pokúsiť sa zase vládnuť. Zaručene nezaručenú situáciu okolo tragédie priniesol Smerožer Baránek, ako prvý začal objasňovať zatiaľ neobjasnené a pridal aj dej tak uveriteľný, ako by tam náhodou bol osobne Je tragédiou a zároveň fraškou, že to v tom pokračoval zaslúžilý premiestňovač majetku do vlastných vreciek Mečiarov vojak Flašík a niekdajší pokladník Smeru. Prezentoval sa aj Žitný, ako samozvolený analytik bezpečnosti v zariadeniach na výkon väzby. Oddávna však ukazuje nenávisť voči Matovičovi, čím sa predvádza pri každej možnej príležitosti. Fico a jeho sociálne „ ibateórie “ namierené hlavne proti vláde a prekrúcanie dôkazov je chronicky známe. Patrí to k spôsobu a filozofii jeho života, kedy klamstvo je hromadným nástrojom umlčovania pravdy. Pellegrini strieda ticho a boj, na vyrovnávanie výkyvov mu pravdepodobne slúži zubné špáradlo, ktoré mu dodá guráž na protivládne ťaženia a potlačí červeň v jamkovatých lícach, keď sám seba prichytí, že opakuje slová, ktoré vyriekla jeho modla Fico. Možno ho má aj niekde vystaveného, ale proti tomu nič nemám. Láska k vodcovi je krásna a povznášajúca. Už aby bol doma z tej cudziny, načim je koordinácia prejavov a náčrt záškodníckych postupov proti bezcitnej vláde, ktorá mučí ich firemných spoločníkov v útrobách väzníc. Dávajme pozor, lebo štváči, zlodeji a klamári sa nezastavia pred ničím v snahe o sebazáchranu.