Keď nevyzýva Fico prvý, vyzýva naklonovaný Fico druhý.

Ten prvý stratený kdesi v Karibiku sa odmlčal, ten druhý trénuje hlas na domácej pôde. Nič moc, len odvar z múdrostí prvého. Samozvaný bezpečnostný analytik Baránek na TA 3 prezentuje nenávisť k vláde a mieša hrušky s jablkami.

Výstavný deň našej reality kto seje vietor, zožne búrku. Vietor zasial Fico, ktorý splodil svojou vlastnou hlavou chobotnicu nadrozmernej veľkosti, ktorej chápadlá poškodili základy demokratického fungovania štátu. Jeho poskokovia vidiac benefity vyššieho princípu sociálnej demokracie a beztrestnosti vytvorili sekčné bunky na bezprecedentné rozobratie ekonomiky štátu. Títo farizeji teraz na plné ústa pokrikujú, hoci na to nemajú morálne právo. Ešte neboli dotiahnuté do konca ich prvotné zlodejiny a iné kriminálne činy, a už by chceli znova kradnúť. Sliny im tečú na štedré dotácie eurofondov, ktoré by mohli pristáť na účtoch v Belize, Kajmanských ostrovoch prípadne v schránkach na Cypre, alebo na účtoch vybraných sudcov, policajtov, našich ľudí a spriaznených oligarchov. Absurdné sú komentáre okolo tragickej smrti gen. Lučanského, krvavými očami obviňujú vládu bez dôkazov, chytajú sa aj pomyselnej slamky, aby im pomohla v snahe zase vládnuť. Každý vyzývateľ by mal mať čistú minulosť, či sa už jedná o financovanie strany, bývania v milionárskych vilách, bytoch presahujúcich sumu viac ako štyristo tisíc €, alebo zvýhodňovanie kamarátov napríklad vo Zvolene. Čistota je pre nich nedosiahnuteľný cieľ, karma minulosti sa nedá vygumovať. Myslím si, že sám sa pasovať za experta na hocičo bez adekvátneho vzdelania je tiež absurdné a svojim spôsobom aj hlúpe. Samozvanec nemá ten správny, presvedčivý a hlavne na prvé počutie fundovaný názor, ktorý dokáže dať punc pravdivosti a odbornosti. Žiaľ dnes sa nedá veriť nikomu, je to skeptické, ale ako obrana pred samozvancami namieste, teda im neverím a ich odbornosť vo mne vzbudzuje nedôveru. Nie som expert, iba prezentujem svoje myšlienky a pohľad na svet. Nedajme sa oklamať nečestnými spasiteľmi. majúci na zreteli iba svoje peňaženky, strach pred možným trestom a nenávisťou, lebo sme nevyhrali. Prajem sebe aj Vám potenciálnym čitateľom, aby rok 2021 premohol pandémiu a upratal škodcov na správne miesta v nádeji, že sa to nebude nikdy opakovať pre dobro nás všetkých. Veľa ľuďom je ťažké uveriť v pandémiu až dovtedy, kedy sa to začne týkať jeho, alebo jeho blízkych. Aj preto počúvajte hlas rozumu a neverte krikľúňom, lebo veľa ich je v kritickom stave s hadicou hlboko v pľúcach. Napriek tomu bolestivo lapajú po vzduchu a každú minútu preklínajú svoje hlúpe hrdinstvo.