Gro činov Hlasu má v portfóliu deštrukciu & strach.

Matovičove obete korony. Stupídne obvinenia stupídnych politikov z Hlasu, mali pred meno premiéra napísať mená : Fico, Blaha, Kotleba a ďalších bojovníkov proti noseniu rúšok a celoplošnému testovaniu, či profi rozbíjača koalícií.

Štartérom zla nebol nikto iný ako Fico a jeho dvanásťročné vládnutie, lebo on viedol vlády, ktoré spolu s ním vytvorili „ našich ľudí “ ako skupinu nepostihnuteľných kriminálnikov. Do jeho košiara celé tie roky rozkladu právneho štátu patril aj Pellegrini, na ktorého ( podľa jeho rečí ) znenazdania zostúpil duch svätý, očistil jeho hriešnu dušu a zbavil ho viny. Fraška, ktorá je tak odporná, že sa nedá realisticky ani opísať, lebo by to nezniesol počítač, ani žalúdky čitateľov. Zákerné jednanie a podrazy sa naučil od Fica, ten sa učil od Mečiara, ktorý to všetko odkukal od eštebákov. Zostava, ktorá v súdnom človeku vzbudzuje odpor, lebo pre svoj prospech sú schopní naozaj všetkého, jednoducho hnus na entú. Teraz tento svätý nad hrobom súkmeňovca predvádza celú podstatu svojej čiernej duše opäť plodiť zlobu, nenávisť, snahu prekrútiť fakty, aby z toho zase mali osoh strachom omdlievajúci „ naši ľudia “. Využiť aj nešťastie vo svoj prospech patrí medzi najhnusnejšie a odsúdenia hodné činy proti ľudskosti. Toto nie je o politike, toto je plnohodnotné odhalenie vnútra a citu jednotlivca, ktoré sa nedá prekryť jamkami na lícach, ani proforma sadením zemiakov na traktore, ani rečami, ktoré zábudlivci chcú počuť a poučiť sa je pre nich príliš namáhavé vzhľadom na kapacitu mysle. Tento, akože expremiér, ( ktorým de facto nikdy nebol ) so svojou pomýlenou suitou, podáva trestné oznámenie na vládu, túži po predčasných voľbách a prikrmuje v čase sena pomyselnou zelenou potravou svoje slaboduché ovečky a sľubuje plné bruchá. Nepovie ale, že zelená potrava rýchlo skončí a plné bruchá budú mať zase len zlodejské skupiny. Keď budú ovečky aj s mláďatami ohrýzať plot na košiari, potom im to snáď docvakne, ale osobne tomu neverím, lebo neobzrieť sa je zločinom proti sebe samému hlavne vtedy, ak sa jedná o chronických klamárov, ktorým sa z princípu nedá veriť, lebo im chýba česť a pokora. Zabudli títo samozvaní svätci politiky, ako upierali zarosené pohľady na farizeja Fica stojaceho pred tabuľou nesplnených sľubov a v duchu počítali koľko im tieto jeho báchorky prinesú na účty a nadšene prikyvovali ? Háveď skorumpovaných, nielen politikov by konečne mala prestať roznášať smrad a nadobro zavrieť ústa, lebo ich vystúpenia iba znásobujú nechutnosť ich činov. Namiesto spolupráce v týchto ťažkých časoch sejú vietor, v planej nádeji, že prinesie búrku, a tá odnesie vládu, ktorá chce vyčistiť tento chliev, ktorý tu po sebe zanechali s odorom zapáchajúcim široko - ďaleko za našimi hranicami. Neviem povedať, kade chodili, keď stratili hanbu a česť. Ako fungovali vie celá Európa, iba naše ovečky prežúvajú. Kdesi však číhajú vlci Smer a Hlas zneužívajúci mdlý rozum zábudlivých ovečiek.