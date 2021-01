Drahí aktéri z meteorologických úkazov.

Všetci dobre vieme, že búrka, víchrica a podobné výkyvy počasia často prinesú katastrofu. A je to tu. Bezbreho ste kradli a katastrofa v uniformách NAKA prišla, zaklopala a odniesla vás na správne miesto do chládku, kde je ticho.

Dobre sa vám, vašim rodinám a kamarátom z organizácie „ naši ľudia “ žilo ? Určite áno, lebo blahobyt je super, každý po ňom túži. ale nie všetci sú pri koryte. Nemôžu tak ako vy kradnúť, vypaľovať, korumpovať a kupovať rozsudky vo svoj prospech. Teraz keď vás štátne orgány konečne odstavili, všetci ste začali kričať, spolupartajníci podávajú trestné oznámenia, poukazujú na mučenie. Určite je to mučivý pocit stať sa zo dňa na deň niktošom, ktorému nepatrí vyberaná strava, luxusný apartmán alebo mega vila, prípadne ranč po vzore miliardárov, bez dovoleniek snov. Čo ste čakali, že krčah je nerozbitný ? Teraz, keď všetci tí čo nad pomery žili z vašej hrabivosti a kamarátstva zrazu kňučia. Rozohrávajú nebezpečné hry, bez štipky hanby sa sťažujú, pretŕčajú pred kamerami a kopú okolo seba. Duchom mdlý a zábudlivci to „ žerú aj s navijakom “. Ak ich tak ľutujete a fandíte im, ste taká istá nehanebná banda bez chrbtovej kosti, lebo ten čo schvaľuje zlodejinu sám je zlodejom. Možno sa vám za pomoci intríg, množstva nakradnutých peňazí, klamstvám a prekrúcaním pravdy podarí s bezduchými ovcami povaliť vládu. Povaliť pravdu sa vám nepodarí, lebo vyšla v plnej nahote na svetlo z tmy. Všetci to vidia, neveria vám, lebo svojou chamtivosťou ste zobrali lepšiu budúcnosť nám všetkým, mladé páry nechcú mať deti, lebo sa boja, že ich neuživia a starých ste odsúdili na živorenie, aby ste sa vy a vaše rodiny mohli drzo predvádzať nečestne nadobudnutými majetkami. Stratili ste česť, štipku ľudskosti, preto že ste elita, na ktorú nikto nemá. Deti, možno zlodejov verejne napádajú spravodlivosť a klamstvami otravujú spoločnosť. Jablká naozaj nepadajú ďaleko od stromov na ktorých narástli. Kto, alebo čo bude táto generácia, ktorá už v mladom veku stratila súdnosť a zmysel pre spravodlivosť ? Kto najviac breše ? Predsa tí, ktorí boli tichými, nič pre spravodlivosť nerobiacimi spoločníkmi, teraz s plnými pamperskami smrdia a lamentujú. Dobehli ich prírodné javy, preto útočia hlava nehlava, aby ruku spravodlivosti úplatkami zastavili. Dnes začalo pršať, na horách snežiť. Verím, že prídu aj ďalšie búrky a víchrice sprevádzané povodňami, ( ktoré neublížia slušným ľuďom ), odvejú a spláchnu nahromadenú špinu, ktorú tu v hrubých nánosoch zanechala vláda klamu, prospechárstva, bezcharakternosti a masového rozkrádania. Tak nám pán Boh pomáhaj a prines nám čo najviac kajúcnikov rozhodnutých bonzovať a užívať si potom ulúpené portfólio, ktoré malo slúžiť pre dôstojný život ťažko skúšaných obyvateľov Slovenska. Je mi ľúto, že ozajstná spravodlivosť sa v našich životoch nenachádza, viem že spravodlivosť pre všetkých je utópia.