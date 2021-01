Ako vznikol Hlas ? Všetci vieme, že volebným podvodom.

Rukopis Fica a jeho tiež bezcharakterných príživníkov na úkor občanov v plnej paráde. Čo od svojho vzniku doteraz urobil Smer SD nebolo v ničom čisté ani transparentné, ani pravdivé, ale kľučkami obídené právo a spravodlivosť.

Jasným dôkazom toho je, že NAKA začala stíhať v skoro sto percentách kriminálnikov patriacich do strany Smer SD, alebo ich podporovateľov. To je jasný dôkaz, že táto strana je nespochybniteľne sofistikovanou zločineckou organizáciou, má vybudované štruktúry a preto by mala byť rozpustená. Disponuje podvodníkmi na rôznych úrovniach. má platených konšpirátorov, prekrúcačov faktov, podvodníkov z DPH, úplatných sudcov a prokurátorov, zlodejských policajtov, vymáhačov desiatkov, niekedy aj tridsiatkov a viac, mala obsadené vysoké funkcie u daniarov, svojich sledovacích psov hľadajúcich špinu za účelom vydierania kohokoľvek aj prezidenta a politických oponentov, bitkárov, poľnohospodárskych mafiánov, prečudesnú poradkyňu šéfa, ktorú vláčil so sebou na hanbu sveta aj do Nemecka, podplácačov, kuriérov na prenos ukradnutých peňazí, záškodníkov na sociálnych sieťach, obludných demagógov, Iba krikľúňa lekára, zaslúžilého podpapučníka viď. Pellegríni, z ktorého urobil svojho rovnako nehanebného farizeja ako je on sám a s jeho pomocou sa chce zase dostať ku kormidlu, aby spolu s kumpánmi mohli beztrestne drancovať eurofondy a štátny rozpočet. Vrcholom bezcitnosti k občanovi Smeráckej a Hlasáckej spolupráce bolo spochybňovanie pandémie, výzvy na nenosenie rúšok, občiansku neposlušnosť, vytváranie hystérie proti vláde po samovražde gen. Lučanského a masívne prekrúcanie faktov za účelom vyvolania občianskych nepokojov. K tomu patrí nešetrné vyrabovanie lesov, čo je podľa mňa tiež bezpochyby závažným trestným činom. Vznik frakcie Smeru s názvom Hlas bolo kalkuláciou pri potenciálnych predčasných voľbách na dosiahnutie dostatočného počtu voličov. Činnosť tejto populistickej organizácie menom Smer za svoje zlodejské dvanásťročné vládnutie zanechal vybrakovanú pokladňu, zničené medziľudské vzťahy a dokonale zdemolovaný štátny systém. Svedomie národa by sa malo prebudiť a ráznym rozhodnutím toto zlo vyhnať z našej spoločnosti. To, čo narobili nazvať pravým menom a odohnať túto politickú spodinu z funkcií a parlamentu. Rozpustenie zločineckej hydry a potrestanie všetkých vinníkov by malo za následok ozdravenie ovzdušia a zlepšenie medziľudských vzťahov na všetkých úrovniach. Asi to nevyznieva celkom demokraticky, ale napriek tomu by to pomohlo. Alebo si myslíte, že tá čvarga si zaslúži užívať ukradnuté majetky a demokraciu celkom tak, ako čestní, hnusne okradnutí občania ?