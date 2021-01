Aj tak sa dá, vedomým klamstvom.

Udalosti posledných dní, hrozivo sa šíriaca pandémia, zbytočná smrť množstva obetí, ktoré uverili konšpiráciám politikov a ľudí, ktorým chýba základ ľudskosti a majú na zreteli iba vlastný prospech. Páčiť sa a bodovať je prvoradé.

Za povšimnutie stojí výrok R. Kaliňáka pre Plus Jeden deň „ M. Lučanský je jednou z prvých obetí pexesa V. Remišovej “. Zarazilo ma, že použil novú tvár na kopanie. Doteraz to bol premiér. Možno je v tom niečo úplne nové, čo som si doteraz nevšimol, asi platí to od susedov „ co se škádlivá, to se rádo mává “. aj keď je to čudné. Bolo to povedané po pohrebe M. Lučanského. Prítomný bol aj víťaz prezidentských volieb pán Š. Harabín bez rúška, aby mohol následne ( v prípade sankcie za nedodržiavanie nariadení ) zažalovať štát a vyhrať nejaké tie „ euráče “ a vykryť stratu po vyhratých voľbách. Zúčastnil sa aj M .Žitný, bývalý novinár, teraz bezpečnostný analytik, ktorý jasnozrivo posúdil samovraždu exprezidenta ako na smrť dobitie bacharmi. Aby som nezabudol, tieto riadky píšem ako jadrový fyzik, predtým som bol umývač riadu. Na budúci týždeň mám ambíciu byť členom snemovne lordov, prípadne astronaut na voľnej nohe. Je úžasné mať možnosť byť bez náležitého vzdelania kýmkoľvek na počkanie. Pán M. Radačovský ako právnik rodiny prišiel pravdepodobne bez guľovnice a kokaínu, lebo to nemal v aute, prípadne to nik nekontroloval a skutok sa nestal. Bývalý ostrý kritik exprezidenta Kisku momentálne vojak Kotlebu ako europoslanec, veľmi dobrá voľba. Sklamala ma neprítomnosť Fica. Určite mal na to objektívne príčiny, podľa najnovších informácií vraj v exotike Dominikánskej republiky mu pred nosom utiekol trolejbus. Ten ľudový prostriedok prepravy zvolil po zistení, že na presun lietadlom nemá, lebo priateľke kúpil trojitú zmrzlinu. Z toho vyplýva ponaučenie - kupuj iba do výšky možného prečerpania bankového kreditu. Teraz vzniká dilema, či sa vráti, a či mu niekto zaplatí spiatočnú cestu chudákovi nemajetnému. Ja by som odporučil vládny špeciál aj s eskortou. Neprišiel Flašík, lebo zabudol čo natrepal, Saková, aby nerozdúchavala vášne, čo inak bežne a s radosťou robí, ale vstúpila si do svedomia, Pellegríni lebo mu to neprikázal šéfino, ktorý nemá v tom ďalekom svete ani na kredit a tiež preto, lebo jamky sa mu od strachu enormne prehĺbili a na kamere by to pôsobilo rušivo. Zlé jazyky hovoria, že chystá nové pesstvá na rozdelenie krajiny, aby už nikdy nebolo ani trochu dobre. Má zdá sa dosť preferencií od „ vlnodajných “ zvieratiek ľahko viditeľných pásť sa na zelených lúkach. K tomu má aj vycvičených čuvačov, ktorí okolo nich neustále pobehujú a udržiavajú ich v nevedomosti riadeného stáda a sem tam im pošepnú nejakú tú najnovšiu horúcu „ dezinformejšn “, aby ich udržali v bojovej nálade.