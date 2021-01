Severokórejský vodca má na Slovensku dvojníka, vývojára zbraní.

K tomuto záveru som dospel po vzhliadnutí videa, ktoré bolo natočené pri rozlúčke s M. Lučanským v Bratislave. Dezorientovaný súdruh Vasky sa tam bez rozpakov a patričnou hrdosťou priznal, akože on je „ torpédom spravodlivosti “.

Na úvod uvádzam, že tieto riadky nemajú nikoho uraziť, alebo dehonestovať, má to byť žartovný pohľad na vec. Krásne povedané pánom Vaskym, prevtelenie Zora pomstiteľa do valca s výbušninou, vyznieva to ako zaslúžená vstupenka na uzavreté psychiatrické oddelenie pre pokročilého pacienta trápeného vetrami, vzniknutého zložitou sublimáciou odumierajúcich mozgových buniek s novým vetrami na politickej scéne v réžii Fica. Toho zastupuje na Slovensku počas úporného zháňania prostriedkov na letenky z horúcej Dominikánskej republiky na Slovensko spolutvorca referenda Pellegrínihi v úlohe navigátora na cieľ, ktorý je zároveň potvrdením mentálneho spojenectva s torpédom. Ak sa iba náhodou dostane k moci Smer a Hlas, tak funkcia ministra obrany je vopred obsadená. Minister Torpédo spoľahlivo privedie tých normálnejších na uzavreté pracovisko psychiatrie, kde má hlboké korene svojho vzniku a prežité detstvo až do stotožnenia sa s torpédom. Prsty vo sfalšovanej prepúšťacej správe majú určite kamaráti Kočnera a Ruska. Bože, buď milostivý a pomôž človeku čo stratil Smer ! Ak sa spamätá môže Smer nájsť v stratách a nálezoch na železničnej stanici, alebo v obdobnej službe mestskej hromadnej dopravy, prípadne na skládke odpadu firmy OLO. Ďalší nespokojní aktéri na videu preukázali vo vyjadreniach totožný, čisto nestranný a vysoko intelektuálny pohľad na dnešné dianie. Výstup niekoľkých z nich, by mohol spĺňať aj prísne kritériá na príjemne decentnú propagáciu alkoholických nápojov, treba vyzdvihnúť a pochváliť aj zástupkyne nežného pohlavia za hrdinský boj proti trúnku, ktoré viac menej verne kopírovali krokové variácie pánov tvorstva vyčerpaných z dožadovania sa svojich nespochybniteľných práv na spravodlivosť a pre obvinených v rôznych kauzách. Netreba sa báť, zárukou demokratického vývoja spoločnosti sú ostrieľaní borci, ako Fico, Kaliňák, Pellegríni, Žiga, Raši, Tomáš, mladý Kaliňák, Saková, Jankovská, Trnka, Kováčik, atď... Dôležité pre nás je, že komunisti sú preč ( prepáčte omyl ), ale sú. Sú zašití v štátnej správe na teplých miestečkách a usilovne podrážajú. Pokiaľ ich Rexo nevystopuje, nenatrhne im gate, dovtedy bude tak, ako doteraz. V prípade zmeny po predčasných voľbách nám staronový komunisti ukradnú okrem kasy aj nádej, eurofondy a zvyšky zdravého rozumu. Verné obrazy pána Torpéda budú svojimi činmi a názormi ničiť celú populáciu. Žarty ma prešli, zostáva iba zvýšiť počet cvičených Rexov !