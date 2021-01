Dokedy ešte bude víťaziť klamstvo, drzosť a bezcitnosť ?

Ideme si spokojne po nemocnici kam sme odprevadili príbuzného. Znenazdajky na mňa a moju partnerku spoza rohu vyskočilo niekoľko osôb v skafandroch, zavliekli nás do ambulancie, zaočkovali a vyšmarili nás nešetrne pred nemocnicu.

Krutý, bezprecedentný zážitok partnerke spôsobil nočné mory a nastolil naliehavú otázku, prečo ?Dokedy budú ešte orgány „ pomáhať a chrániť “ spať a nezakročia proti narušiteľom poriadku ? Ako dlho sa dá v normálne fungujúcej spoločnosti tolerovať pán Harabín, na verejnosti ostentatívne bez rúška nabádajúci občanov na zloženie rúšok v situácii, kedy enormne graduje šírenie infekčnej a do veľkej miery smrteľnej pandémie ? Čo máte za ušami, keď sa ho bojíte ? Ako môžete dopustiť také flagrantné porušovanie nariadení počas krízového stavu bez adekvátnej reakcie ? Podobné vyhlásenia praktizovali aj iní samozvaní ochrancovia demokracie, ktoré prispôsobili svojmu chorému pohľadu na právo, na život a spravodlivosť. Ako sa porátate s výzvami Fica, Pellegríniho, Blahu, Kaliňáka, Kotlebu, a ďalších spasiteľov vyzývajúcich de facto občanov k neposlušnosti a tým zapríčiniť rozklad právneho štátu ? Na sociálnych sieťach Smero-Hlaso-Kotlebovský záškodnícky klan platených štváčov, vyznávačov antisystému a dezorientovaných jedincov produkuje myšlienky najzákernejšej vlády voči občanom, Smeru a jeho nástupníka bez chrbtovej kosti Hlasu. Sú šíritelia hoaxov ako Žitný, Flašík, Vasky, Blaha a množstvo ďalších operujúcich na sociálnych sieťach nad zákonom a nepostihnuteľní ? Je vôbec možné vyprodukovať za krátky čas toľko zavádzania a poloprávd ako pán Chmelár v besede na TA 3 ? Nie je výsmechom prechádzka s kočíkmi a bez rúška na verejnosti pani europoslankyne Beňovej s extenistkou Cibulkovou, a jej partnera ? Od extenistky to bol asi akt vzdoru, za utrpenie pri nechcenom očkovaní. Pani europoslankyňa pravdepodobne prišla podporiť akt vzdoru namierený proti agresívnym zdravotníkom a ich svojvôli. Verím, že to predostrie aj v Bruseli. Je neprijateľné, aby pán Tománek zodpovedný za biedu zrušeného resocializačného zariadenia Čistý deň, fungoval v inom podobnom zariadení. Ako sa cítia rodičia detí ? Kvantum otázok zostáva nezodpovedaných. Podľa podrazáckej opozície je za všetko zodpovedný premiér Matovič. Nesúhlasím, ja mám vinníka. Je ním nielen Fico, ale všetci jeho spolupracovníci podieľajúci sa na mizérii vzťahov a spravodlivosti. Zbavenie sa viny nie je možné, Hlas je pokračovateľom mizérie a má vysoké preferencie. To je najhoršia možná správa. Urobme všetko, aby sme zastavili pandémiu šírenia choroby a po moci bažiacej pandémie zrekonštruovaného Smeru na čele s poslušným vykonávateľom Pellegrínim.