Čo politik to švindler, čo švindler to politik.

Prišlo mi zle z politiky a protagonistov klamstiev, stúpa mi adrenalín, keď porovnám sľúbil, dal, alebo sľúbil a nedal. Nedal má skoro maximum, dal zase minimum. Slabá bilancia za úžasný mesačný plat politických profi švindlerov.

Možno je na našej politickej scéne niekoľko málo poctivcov, ale sú v tej záplave bezmocní a stratení. Aj tí, čo do politiky vstupovali s dobrým úmyslom veľmi rýchlo zrástli s väčšinou, lebo je to schodnejšia cesta a plat rovnaký, tak či onak. Denne sledujem nevraživosť, prospechárstvo, zvady a klamstvo vo všetkých sférach nášho života a viera v lepšiu budúcnosť sa pomaly deň za dňom stráca v neprehľadnej budúcnosti. Za najlepší čin považujem otvorenie dverí na NAKA, kam pekne rad radom vstupujú tí, čo majú zlé svedomie, aj v tom je klamstvo, lebo im nejde o spravodlivosť, ale o osobnú výhodu nižšieho trestu. Stratil som ilúzie o tom, že sa od roku 2021 uľaví mojej dôchodcovskej peňaženke, nebudem doplácať ja ani manželka za lieky vysoké sumy, že mojej manželke pridajú k dôchodku aspoň pár peňazí, ale vraj preto, že jej osmievaný Danko pridal, tak po odpracovaní 37 rokov, vychovaní dvoch detí nemá nárok, lebo vraj dostala o niekoľko € viac, ako je minimálny dôchodok. Sľuby sa sľubujú a dôchodcovia sa predčasne a hlavne zbytočne radujú. Ale štátnemu rozpočtu sa uľavuje, pandémia si ich berie čoraz viac do večných lovísk. Bolo by preto vrcholne nehospodárne plytvať prostriedkami do stratovej investície, oni politici zo svojich kráľovských platov poľahky rodičom pomôžu a podporovať masový blahobyt je nákladné. Na strane druhej je pochopiteľné, že dovolenkujúci dôchodcovia by mohli vo vychytených destináciách ochorieť na covid. Preto nech si sedia pekne doma na zadkoch, a užívajú si tak, po slovensky študovaním paragónov za lieky. Prehltol som, že mi nedali ku koncu roka to čo bolo sľúbené. Polovicu môjho trinásteho dôchodku skonzumoval covid, vďaka aj za to, lebo som tolerantný a mám súcit aj s vládou. Preto, že za dobré nikdy dobré nečakaj, so mnou nesúcití vláda, lebo ona má na rozdiel odo mňa čo ja nemám, ja nepotrebujem, vyžijem aj s jedného € na deň, pritom mesačný plat politika by bol veľkým majetkom pre niekdajšieho tvorcu hodnôt, vtedy bol mladý a zdravý. Hodnotou dnešných politikov je slogan : byť bohatým a zdravým, je lepšie, ako byť chudobným a chorým, v spojení, že sýty hladnému neverí. Oni vzhľadom na svoj plat budú mať dôchodky, z ktorých budú môcť viesť dôstojný život aj v starobe.