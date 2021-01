Slovenská fauna má unikátny druh hyeny, „ hyenu lícojamkatú “.

Vzrušená hyena vydáva zvuky, ktoré nazývame hyením smiechom. Tá naša národná sa náramne smeje, lebo jej občania znova naleteli. Za stvoriteľa svetového unikátu môžeme s čistým svedomím považovať šéfa strany Smer SD Róberta Fica.

Sám stvoriteľ je zhrozený hyenizmom nového druhu, verejne vyčíta potomkovi krutosť a necitlivosť pri zbieraní hlasov v snahe uchopiť moc za akúkoľvek cenu. Parazitovať na nešťastí, chorobe, prípadne nechutné zneužitie núdze v časoch zúriaceho covidu je niečo, čo by aj princ kamenné srdce vypustil z portfólia svojich excelentných podrazov. Ale lícojamkatá nemá zľutovanie, lebo jej vlastný prospech ďaleko presahuje ľudskosť, ktorú od zástupcu živočíšnej ríše nemôžeme očakávať. Hyena bola stvorená ako lovec, chýba jej svedomie, pokora a triezvy pohľad na doterajšie členstvo stvoriteľa vo svorke, ktorá bola tiež nemilosrdná k spravodlivosti, eurofondom a štátnemu rozpočtu. Gény sú gény. Zrodila sa bez pamäte, bez škrupúľ, bez citu k iným tvorom, bez tváre, bez hanby za účelom získať moc na verný obraz svojho konštruktéra. Získala stúpencov so stratou pamäte. Iba tí si nevidia na špičku nosa, potrebujú vedúceho barana zamaskovaného v koži exotického zvera, s ktorým sa budú predvádzať pri zbieraní podpisov pod volebný paškvil. Sú v parlamente, nemajú žiadneho voliča, ale preto, že vznikli z volebného podvodu podvádzajú, lebo nič iné nevedia. So zavretými očami v očakávaní vládnutia hyení klan valcuje ľudskosť a zapiera svedomie, lebo hyena ničím takým od prírody nedisponuje. Choré zbieranie podpisov medzi mrznúcimi čakateľmi na testovanie nezvoleným klanom Pellegriniho bude ukážkou zverstva, ktoré môže byť v človeku, ktorému ide iba o vlastný prospech a prospech pozatváraných „ našich ľudí “. Som presvedčený, že v túžbe po moci by bez bázne zbierali hlasy aj na cintorínoch, keby nebol obmedzený počet pozostalých na obrade. Svinstvo, ktoré bohato presahuje ľudský hyenizmus a nepredstaviteľnú neúctu k životu. Preto želám podvedeným, aby sa im otvorili oči a zastavili toto naozajstné zverstvo, aby sa tak vyhli nočným morám, nespavosti a zlému svedomiu v budúcnosti za činy, ktoré spáchala vedúca hyena klanu. Už zostáva len ospravedlniť sa zvieracej hyene, že som si dovolil zneužiť jej meno. Veľké prepáč, iba som chcel zobudiť spáčov podporujúcich splnenie nechutných snov hyeny lícojamkatej, od ktorej si oveľa lepšia a ľudskejšia. Podľa mňa máš právo na svoj zvierací život.