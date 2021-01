Hlasu už prúdom tečú slinky.

Masívnym spochybňovaním všetkého Pellegríni útočí na opätovné uchopenie moci. Citeľne mu pomáhajú aj „ odborníci “ dočítal som sa na internete. Vraj hovoria, že Pellegríniho vláda by bola stabilnejšia ako tá terajšia. Možné to je.

Možné je to hlavne vtedy, ak sa vláde nejedná o záchranu zdravia a životov občanov, ale o pohodené miliardové eurofondy, na ktoré má zálusk Hlas a spol. a treba ich náležite rozdeliť do daňových rajov, a na vlastné kontá. Na základe tohto scenára, by vláda bola naozaj stabilná. Moc peňazí sme mohli pozorovať na príklade minulej vlády. Mamon ovládol súdy, politikov, prokurátorov, policajtov a celú spoločnosť, lebo kradli všetci a nebáli sa odhalení, lebo si mysleli, že ich moc sa nikdy neskončí. Chyba nastala keď túžba po peniazoch vyústila až do vraždy J. Kuciaka a jeho snúbenice. Páni odborníci pospomínali všetky možné dôvody stability novej vlády, ale vedome opomenuli tento eurofondový aspekt, ktorý je hnacím motorom farizejov, absolventov a pokračovateľov školy zlodejského Smeru. Tento pravý dôvod páni odborníci unikol Vašej odbornosti. Hlavne preto Vám neverím, že všetci svedomito uvádzate svoje dôvody bez snahy uchádzať sa o miesto prestížneho experta v službách novej vlády. Experti a odborníci sú žiadanou profesiou, lebo sú schopní presvedčiť ospalých poslucháčov a nesústredených čitateľov o svojej pravde, často scestnej. Čítal som množstvo odborných hoaxov samozvaných analytikov, odborníkov na všetko a výsledkom bola pochybnosť o príčetnosti autora. Odborníci a analytici typu pán Blaha, pán Chmelár, pán Žitný, pán Baránek s dvoma vysokými školami, a pravdovravný reportér o krivde spáchanej štátom na podozrivom generálovi, odborník na reklamu pán Flašík sú svetlými bodmi na mape hoaxovej odbornosti. Ako môžu tí, čo nepovedia pravdu ani keď sa pomýlia beztrestne utvárať mienku ľudí a vysoko sofistikovane rozoštvávať spoločnosť ? Prečo majú tento zámer nechám na úsudok potenciálneho čitateľa. Premýšľam o množstve vtipov na adresu policajtov, keď v policajnej akadémii prednášajú také vychytené odborné esá ako pán Chmelár a pán Blaha. Nový, ešte horší Fico, má mnoho oddaných fanúšikov čakajúcich na ohlodané kosti a zapáchajúce ostatky z jeho stola. Hrozí otrava a salmonelóza s celkovým kolapsom osobnosti fyzickej aj mentálnej, nezabudnite, že som Vás v predstihu varoval !