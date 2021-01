Zlé jazyky hovoria, že ...

... expremiér navštívil luxusnú predajňu oblekov v krajnej núdzi. Hlavným dôvodom vraj bolo, že mu pri oduševnených prejavoch proti vláde a zúrivej propagácii referenda po dohovorení klamstva padli gate z úbytku váhy jeho slov.

Možno mu zo závisti neprávom ubližujeme, čo keď išlo iba o nevinnú špáradlovú párty, na ktorú má ako neúnavný bojovník proti papalášizmu v týchto pohnutých časoch nárok. Vadí mi len to, že ja nemám bez pokuty nárok ani na kúpu klinca a obraz mám na stoličke. Na škodu veci nemám papalášsky preukaz nikým nevoleného Hlasu. Pri špáradlovej párty môže dôjsť ku kadejakým vtipným situáciám. Jednou by mohla byť recesistická objednávka dvoch pánskych oblekov na svadobné účely, náramná psina, veď humor je korením života. Ďalším vtipom by mohla byť nedočkavá skúška obleku, v ktorom sa postaví pred poslancov, ako staronový premiér. Dôvodom by mohlo byť aj veľké zrkadlo, ktoré patrí do inventára takýchto predajní s rozprávkovou funkciou pre narcistu, kedy na otázku : zrkadielko, zrkadielko povedz mi kto má najkrajší oblek a je najmocnejší ? Odpoveď by mohla znieť : predsa Matovič, to Ti ešte nedošlo ? Ak by bola otázka znela : kto má najkrajšie jamky a páči sa pekným chlapcom, odpoveď by bola povzbudivejšia : predsa predsa Ty, najlepší farizejov žiačik. Človek nikdy nevie, čo všetko sa môže v otvorenom zavretom obchode diať, vtedy ak sú nohavice priveľké a často vypadnú zo svojej pozície a hanebne zradia svojho pána. Tiež mohlo ísť o tajný štátny záujem kamuflovaný gaťami bez pútok na opasok s pracovným názvom : zradné nohavice. Šťastie, že sa nezatýkalo, lebo podľa zdroja išlo o skupinu, neviem či práve zločineckú, asi iný názov by bol priliehavejší. Dôkazom sú fotografie, ktoré nabádajú ku kúpe skôr slušivého zimného zvrchníka a nepropagovať šatník o dosť mladšieho brata. Aj móda môže pri zlej manipulácii s ňou ubližovať a nechcene stvoriť nepekné káčatko aj z milučkého šíriteľa klamstiev a zaslúžilého protagonistu boja proti terajšej vláde. Okolnosti okolo gatí, obleku a vyčerpanie z ich neustáleho dvíhania, mohli spôsobiť celkovú stratu pamäte a zanevretie na dlhodobého učiteľa docenta na všetky možné odbory, Fica. Najväčší šok Pellegríni zažije, keď si so špáradlom v ústach po obede prečíta svoje výhovorky hodné prichyteného prváčika s erotickým časopisom, ak je ešte po tom všetkom čo natáral ako tak pri zmysloch.