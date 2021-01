Tata Fico & Pele syn - večerné rozhovory 1.

Ak prehliadneme hranú nevraživosť medzi Smerom a Hlasom, debaty medzi nimi by mohli obsahovať aj dôležité témy, ktoré trasú členmi oboch strán v zúfalej snahe vyhnúť sa zodpovednosti za napáchané zlo a trestné činy proti občanom.

Fico . predstav si synu, tí koaličníci neustále mučia našich, držia ich vo väzniciach ako nejakých obyčajných zlodejov z ulice, bez možnosti telefonovať, zastrašovať svedkov a dirigovať rodinu kam najlepšie ukryť zopár zvyšných peňazí a inštruovať svedkov ako majú pravdivo vypovedať. Podávam sťažnosť až hen do Bruselu, lebo to je politická objednávka závistlivých novinárov a podobných štváčov. Pele : svätú pravdu hovoríš tata môj, vidieť, že máme rovnakú krv, lebo cítim to isté, iba si zabudol spomenúť menovite odpornú vládu, ktorá natruc vyrobila koronu, aby som nemohol zbierať hlasy na referendum a tým znemožnila uskutočniť moju túžbu, byť zase premiérom. Napíš tam aj tento môj prípad. Fico : Keby len to, ja si tam navymýšľam, že v Bruseli sa budú chytať za hlavu, ako tu nefunguje demokracia. Napíšem aj to, že mi odopreli funkciu prezidenta, že ma nedali za predsedu Ústavného súdu a opisujú mňa s pani prokurátorskou čakateľkou, ako obyvateľov Hiltonu a vypytujú sa odkiaľ mám peniaze, keď som skoro celý plat dával Bašternákovi za prenájom. Ešte šťastie, že tí novinári a neprajníci nevedia počítať a nevšimli si, že som z toho bytu zobral podlahy, dvere aj zo zárubňami, vodovodné batérie a iné nezabétonované veci, elektromer sa bránil a hnusne kopal, tak som ho nechal domácemu. Inak som na tom zarobil na ten Hilton a nápoje v Dominikánskej republike. Tak vidíš, nič si neoveria iba obviňujú a z Teba chúďa moje sa vysmievajú, že dbáš na svoj šarm, na mieru padnúce, nie nadmieru padajúce nohavice, Skrátka kam len pozrieš všade samá hyena, prestaň sa už na nás pozerať v zrkadle, lebo nezaspíš ! Mohol by si zavolať lokajovi Blahovi, nech Ti zaspieva niečo o našich mučených bratoch. Pele : neboj, zaspím, budem snívať o traktore, na ktorom v okolí rodiska sadím zemiačiky a počujem televízny štáb, ako mi závidí na mieru ušité montérky, alebo si predstavím rozžiarené a zvlhnuté očká Andreja, ako dáva jazýčkovú kapitánskym výložkám, hoci pri tom myslí na to, ako bude bozkávať celé telo pani, ktorú náhodne spoznal omylom cez kódovaný telefón, momentálne je odídená na dlhoročnej stáži. Neboj tata, mám dosť zážitkov a spomienok. Cumlík si dnes neprosím, mám umytý palec na nohe. Dobrú nôcku, veľký tata ! V Hiltone si očakávaný, ja som už veľký a určite sa mi bude snívať o referende, lebo chcéééééém byť naozaj premiéroooooom.