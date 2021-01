Tata Fico & Pele syn - večerné rozhovory 2.

Humor, kedysi taký obyčajný, ľudský, na úprimné zasmiatie sa rapídne vzďaľuje, vytráca sa nastupuje nenávisť, rozvrat rodín a priateľstiev pre politické postoje. Začínam mať dojem, že každým dňom sa prebúdzam do horšieho sveta.

Fico : no synáčik, ako si včera spinkal ? Pele : Chvíľu som si cumľal palec na ľavej nohe, neboj tata, ten umytý. Potom ma prepadla nervozita, keď som si uvedomil, že všetci odmietli ponuku na spojenie pri zbieraní podpisov. O polnoci mi zavolal ujo Andrej, že on ma rád podporí. Veľmi som sa potešil, tak som mu od nadšenia ponúkol majora. Fico : a ktorého magora máš na mysli ? Pele : tata, čo si hluchý ma - jo - ra ! Fico : aha !? A potom si zaspal ? Pele : Áno, ale musel som si namočiť palec do medu. A čo nového v Hiltone ? Čakala teta aj na Teba, alebo len na to, kedy sa dostane na prokuratúru ? Fico : no synak podľa politickej situácie to vyzerá päťdesiat na päťdesiat, ale priateľa volať nebudem. Pele : politika ma až tak nebaví, ja chcem byť len premiérom, lebo ujo krajčír mi zúžil nohavice od obleku a gate mi už pred hocikým len tak nepadnú. Keď od nás odišiel ten boxerský ujo Mečiar a nemal mi kto čítať rozprávky, tak si to robil Ty. Prečítaj mi peknú rozprávku pred tým, než zase odídeš do Hiltonu, prosím, prosím. Fico : od Pavla Dobšinského ? Pele : nie, od Milana Žitného, takú hororovú, čo si vymyslel a ešte ju nikto nepočul. Fico : to je pre Tvoj vývoj synku silná káva. Zavolaj lokajovi Blahovi, nech ti niečo zaspieva, mal si mu volať včera, neposlúchaš. Pele : skúsil som to dnes keď som sa strašne nudil. Fico : a dovolal si sa, lebo dnes mal spievať na ruskej ambasáde. Pele : dovolal, ale stále spieval to isté, ako keď sa nám voľakedy dávno pokazil gramofón. Stále som počul, že ujovi Chmelárovi a jemu skončili prednášky pre študentov policajnej akadémie, čím sa naruší zdravý vývoj policajnej mlade, a že je to katastrofa, ku ktorej sa nedá porovnať žiadna živelná pohroma. Skoro ma presvedčil. Potom usedavo plakal, musel som ho dve hodiny utešovať až pokým nezaspal. Fico : prečo myslíš, že zaspal ? Pele : lebo začal chrápať. Fico : aha. Dnes nebude z rozprávky nič, lebo do Hiltonu prídu čerstvé mušle a tie prospievajú chlapom aj ich partnerkám. Pele : a ako ? Do toho Ťa nič, obleč si moju zväzácku košeľu, uviaž si pioniersku šatku, do ruky zober Leninove spisy a choď strašiť dôchodcov. Pele : prečo ? Fico : Aby nezabudli na súdruhov, Pele : tak funkčné mušle tata, keď prídem domov a budem sa báť čo mám robiť, keď skoro všetci naši policajti majú službu za mrežami? Fico . schovaj sa pod paplón, vyzleč zúžené gate, použi plienku a drkotaj zubami. Čau !