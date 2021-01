Hlas sa stále vyhráža ráznymi krokmi.

Stále mi to nedochádza, ako je možné, že strana, ktorá sa nezúčastnila volieb, lebo ju dvaja kazisveti , Fico a Pelle v spolupráci s ostatnými spolupáchateľmi len vymýšľali, chce odvolávať právoplatne, podľa ústavy zvolenú vládu ?

Podvody Ficových vlád nás prenasledovali dlhé roky. Keď sme sa konečne zbavili zlodejskej a mafiánskej vlády, tak volebným podvodom stvorená strana Hlas na nás spolu so Smerom robí ďalší podvod. Zámer je očividný. Hlavným bodom po zmene vlády je rýchlo prepustiť našich sudcov, našich policajtov, namiesto sochy Lenina vycapiť na námestia a do národnej rady narýchlo vytvoreného mučeníka, aby klamstvom rozdelil spoločnosť a opäť vrátil do stáda vystrašené a zneistené ovečky Doly. Vďaka nesúdnosti viacerých prívržencov Smeru a podvodnej strany Hlas sa im to do určitej miery aj podarilo, nová posila Dankova SNS tiež ponúkla žoldnierske služby za opätovné povýšenie zdegradovaného kapitána na minimálne majora. Dankova najnovšia iniciatíva smeruje k zisku provízie z ponúknutých Sputnikov proti korone, tie by mal pre dobro krajiny na jeho prosbu nakúpiť jeho úhlavný nepriateľ, premiér Matovič z Ruska. A major Terazky má dôvod na smútok z kolegu Danka, ktorý je svojou podstatou skôr tvorcom akéhosi neslovenského esperanta, zhotoviteľom dezorientovaných stratégií a podporovateľom vojenskej teórie bojového výcviku zo štábneho bunkra. Tomuto chaosu s vysokými preferenciami pre Hlas pomáha pandémia, ktorú cielene vo vysokej miere zneužíva Pele, čím horšie, tým lepšie. Považujem to za nehumánne, za odsúdeniahodný čin proti ľudskosti. Ľudskosť, proti napĺňaniu politických snov nemá u niektorých egoistov žiadnu cenu. Ak toto platí, tak potom nie je volič podvodu príslušníkom národa holubičieho, toho z princípu nášho. Agresia ovláda klímu aj na sociálnych sieťach. Anonymní agresori si liečia svoju malosť vyhrážkami a zastrašovaním. Čo sa vlastne udialo s týmto v minulosti súdržným a láskavým národom ochotným podať pomocnú ruku ? Priniesla to doba, kedy zopár našincov vlastní väčšinu bohatstva krajiny, ktoré získali bývalí donášači, podporovatelia HZDS a potom Smeru a svojim lupom skorumpovali celú štátnu sféru. No a teraz nám bez hanby vtĺkajú do hláv, že nás prišli zachrániť, lebo oni nič, to tí druhý. Hlúposť sa najmarkantnejšie prejavuje v strate pamäti a strate pudu sebazáchovy. Je načase zobudiť sebazáchovu a zlo poslať tam, kam patrí. Podľa Fica čo je zlé to ohodnotí výrokom „ do psej matere “. Plnohodnotný výrok trestného právnika bez pravidelnej praxe, ale s docentúrou na bezpečnosť. Wau !!! A býva v Hiltone.