Fico mení vozový park...

...stále častejšie sa ukazuje s novým nablýskaným modelom Erika, toho starého ojazdeného a skorodovaného Erika podstrčil Peťkovi. Ale skorodovaný Erik to nesie ťažko a dostáva záchvaty zúrivosti voči bývalému pánovi Smeru a Hlasu.

Vynadal Ficovi za to, že použitím vety „ do psej matere takto sa to nerobí “ odmietol ponuku Peťka v zúžených nohaviciach na spoluprácu pri podpisovej akcii za vyhlásenie referenda. Vztýčené uši a zježené chlpy boli jasným znakom, že láske je koniec, hoci mám dojem, že iba naoko, aby dôveryhodne odprezentovali stratégiu slúžiacu na opätovné uchopenie moci a presvedčili ovečky, že oni svätci sú tu na to, aby ich zachránili od všetkého dobrého a aj zlého Smeru. Peťko zatiaľ vozový park nemení, potichučky zaskučal, keď opička nabonzovala jeho kamoša a podpredsedu Žiga za nedovolený pokus využiť skrytú teleportáciu na presun peňazí. Ale z politickej kaše sa brilantne vyzul vyhlásením, že Žiga bol predsa zo Smeru a on nie je zodpovedný za jeho pokusy a Gabčíkovo funguje, teda je všetko v poriadku a žiadne intervencie za rodinného príslušníka nemohol absolvovať, lebo jeho morálny profil by mu to nikdy nedovolil. Ficova akadémia prekrúcania faktov, klamstiev, drzosti a demagógie slávila úspech, ovečky uverili a opäť nasadili Peťkovi svätožiaru a zbožne vzhliadli k jamkám. Bude zaujímavé sledovať, koľko podpredsedov a členov Hlasu s úspechom skúšalo teleportácie peňazí na iné objekty. Nablýskaný Erik zo Smeru ešte veľa nerozpráva, ale docent všetkého ho vyškolí na excelentného klamára, aby za svojím strýkom nezaostával ani o piaď. Zabudnutý, ojazdený a hrdzavejúci Erik hľadá svoju ešte svätejšiu tvár a závidí krásne jamky na predsedovej tvári, ktoré zbožňujú ovečky vedome uvedené do omylu. Ani hrozba horúceho pekla ich neprinúti pohnúť rozumom. Ojazdeného Erika nemá nikto rád, tak smúti, kuje pikle na koalíciu a sníva byť zase politrukom, teraz u Peťka predvádzajúceho svoje protiprávne zúžené nohavice. Žiga pravdepodobne zaspal, možno na vavrínoch, lebo nie je na obzore.