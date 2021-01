Slovensko, krásna moja domovina plná zábudlivcov.

Odporúčam ministerstvu zdravotníctva, aby bezodkladne začalo zadarmo s distribúciou koncentrovaných prípravkov na zlepšenie pamäte pre občanov s volebným právom a kontrolovanou povinnosťou ich pravidelne užívať na dennej báze.

Nie je to demokratické, ale na záchranu krajiny pred bandou vyškolených zlodejov túžiacich po moci jediná možná alternatíva. Je zarážajúce, že vo voľbách sme sa vyjadrili za právny štát, a teraz sme opätovne podľahli premyslenej a masívnej postkomunistickej propagande, ktorá nás zase privedie k strate práva na spravodlivosť, lebo bežný tvrdo pracujúci občan si ju nedokáže kúpiť, nemá nakradnuté, ani sprivatizované, ani nemá v telefóne tie správne čísla. Nepoučiteľný, neliečený chorobne zábudlivý občan si myslí, že preskupená háveď našich ľudí zo Smeru do Hlasu sa mu za podporu odvďačí. Chyba, so šarmom mu ukradne aj to čo má patriť jeho deťom a vnúčatám jeho vnúčat na desaťročia dopredu. Za tridsať rokov sme neodhalili tvorcov zákerných praktík. Nedochádza nám, že sto krát opakovaná lož, ako nástroj na ovládanie masy sa stane pravdou, a nakoniec príde vytriezvenie, ktoré sa na dlhú dobu stane našou nočnou morou. Najhoršie je, že si to odskáču aj tí, čo bojujú za očistu našej spoločnosti. Je frustrujúce, že táto protispoločenská banda sofistikovaných zlodejov a manipulantov so spravodlivosťou sa pretŕča pred národom, ako záchranca pred vládou, ktorá aj s chybami, ale neúnavne pracuje na právnom štáte. To je pre týchto novodobých banditov neprijateľné, lebo nemajú najmenšiu chuť tráviť svoj čas na dlhé roky vo väzení s našimi ľuďmi pri človeče nehnevaj sa bez možnosti užívať si nakradnuté bohatstvo. Ani im na um nepríde, že to čo ukradli chýba chorým v nemocniciach, deťom v škôlkach a školách, zdravotne postihnutým, sociálne nie vlastnou vinou odkázaným na cudziu pomoc. Prekvapuje ma, že sa cítia bezpečne vo svojich vilách plných mramoru, že sa neboja nie svetskej, ale aj Božej spravodlivosti a v hrôze nečakajú, kedy im to po zásluhe padne na hlavu. Svojou nenažranosťou upreli mnohým odkázaným právo na máličko lepší život. Ako sa nich pozerajú ich dospelé deti, netrápi ich otec zlodej, alebo aj im ide len o blahobyt a predvádzanie svojho bohatstva bez štipky súcitu, lebo ich to naučili rodičia bez morálky, ale s dlhými prstami ? Toto chcete zase prežívať občania so stratou pamäti ? A čo my, čo nechceme, ale doplatíme na Vašu egoistickú túžbu, ožrať pod obraz Boží v nejakej zapľuvanej krčme a viesť stupídne ožranské reči ? Nie je Vám aspoň trochu ľúto svojich detí, ktorým pre svoje utlačené ego odopriete žiť v slušnej spoločnosti ?